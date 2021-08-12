Заповедник "София Киевская" не разрешал дрифт на Софийской площади

"В столице действует порядок организации и проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера в Киеве, утвержденный Киевским городским советом 19 декабря 2019 года. Согласно ему, разрешение на проведение мероприятия на Софийской площади предоставляется только в случае согласования с Национальным заповедником "София Киевская" с целью недопущения техногенного негативного влияния на состояние памятников национального значения", – говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что руководство заповедника не получало запросов от организаторов съемок дрифта.

Контекст:

Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве проходили съемки – автомобили, брендированные Red Bull, дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В одной из машин была украинская певица alyona alyona.

СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull. Сама компания накануне анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанахана.

В Киевской городской госадминистрации заявляли, что не давали разрешения на съемки и что в результате гонок на площади повреждено более 2 тыс. м² мощения. Предварительный ущерб оценили в 50 тыс. грн.

Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". При этом на видеозаписях видно, что во время съемок на площади были полицейские. Прокуратура изъяла автомобили, которые участвовали в гонках.

Певица alyona alyona, которая была на съемках, рассказала, что ролик снимали ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.

11 августа певица с командой чистила Софийскую площадь от следов дрифта. Площадь также отмывают клининговая компания, предположительно, нанятая Red Bull, и волонтеры организации "Києве, мий", которые используют струю воды под высоким давлением.

В Red Bull принесли извинения и пообещали привести площадь в то состояние, в котором она была до начала съемок.

Вечером 11 августа основатель паблика Dtp.kiev.ua Владислав Антонов опубликовал фото и видео с Софийской площади после уборки. На кадрах видно, что на площади уже нет ярко выраженной "восьмерки" после дрифта, но плиты еще выглядят грязными.