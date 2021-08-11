Ткаченко требует финансового наказания для Red Bull, а также ответственности чиновников и полицейских за дрифт на Софийской площади

Съемки на Софийской площади происходили без согласования с Минкультом, отметил Ткаченко Фото: Київська міська державна адміністрація – КМДА / Facebook

"Мы имеем дело не просто с невежеством, а с издевательством над историческим центром Киева. Возвращение Софийской площади в первоначальное состояние – это само собой. Должно быть прямое, четкое финансовое наказание компании, которая устроила гонки, ответственность чиновников, которые должны были этому противостоять, и полицейских, которые должны были это остановить", – написал Ткаченко.

Он подчеркнул, что съемки происходили без согласования ни с заповедником "София Киевская", ни с Минкультом.

"Министерство будет инициировать изменения в законодательство Украины, что все такие "акции", происходящие на исторических, заповедных территориях, в частности, внесенных в буферную зону ЮНЕСКО, должны согласовываться с министерством", – отметил Ткаченко.