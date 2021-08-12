В сети показали, как выглядит Софийская площадь после двух дней уборки. Фото, видео

Площадь чистят после дрифта уже два дня Фото: Antonov Vladyslav / Facebook

"Наш департамент общественной чистоты , отдела оперативного контроля, Шевченковская бригада: проверяем молекулярную чистку на Софиевской площади: несмотря на то что отдельные атомы резины еще есть, ситуация намного лучше, чем вчера", – написал он.

На кадрах видно, что на площади уже нет ярко выраженной "восьмерки" после дрифта, но плиты еще выглядят грязными.