Дрифт на Софийской площади несет угрозу фрескам и мозаике Софийского собора – ученый

"Большинство замечаний люди высказывали о материальном ущербе на Софийской площади, то есть повреждено покрытие, некрасиво, замазано, разбита плитка, говорили о неуместности этого мероприятия в исторически значимых местах. Но самое главное - вред наносится непосредственно Софийскому собору, который является уникальным, ведь в нем сохранились уникальные фрески и мозаики", – сказала она.

По словам ученого, "София Киевская" – очень старая, и фрески и мозаика там "тоже очень старые и очень чувствительные к вибронагрузкам".

"Комплекс многослойный и многокомпонентный. Каждый из этих компонентов по-разному реагирует на внешние факторы, и это отнюдь не способствует его целостности. За тысячи лет существования этот слой штукатурки, на котором выполнены мозаики и фрески, отслоился от основания и может упасть", – объяснила Нищук.

Она отметила, что реставрационные работы ведутся, и слой со штукатуркой закрепляется, но уверенности, что не будет новых отслоений – нет.

"Исследования показали, что отслоение штукатурки с мозаиками и фресками от основания достигает 6 см. Они держатся в воздухе за счет криволинейных поверхностей собора. То есть они уже имеют причину упасть. Последствия этого дрифту измерить невозможно, поскольку для этого надо положить леса, заказать проект реставрации и тому подобное. Таким образом нельзя сказать, что сегодня пошумели, а завтра мы уже знаем следствие", – подчеркнула Нищук.