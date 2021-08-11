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Дрифт на Софийской площади несет угрозу фрескам и мозаике Софийского собора – ученый

Площадь пытаются отмыть от следов дрифта
Площадь пытаются отмыть от следов дрифта
Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Дрифт на Софийской площади в Киеве не только наносит ущерб состоянию брусчатки, но и несет угрозу собору заповедника "София Киевская". Об этом 11 августа в эфире "Українського радіо" сообщила старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела охраны памятников архитектуры "Софии Киевской" Лариса Нищук.

"Большинство замечаний люди высказывали о материальном ущербе на Софийской площади, то есть повреждено покрытие, некрасиво, замазано, разбита плитка, говорили о неуместности этого мероприятия в исторически значимых местах. Но самое главное - вред наносится непосредственно Софийскому собору, который является уникальным, ведь в нем сохранились уникальные фрески и мозаики", – сказала она.

По словам ученого, "София Киевская" – очень старая, и фрески и мозаика там "тоже очень старые и очень чувствительные к вибронагрузкам".

"Комплекс многослойный и многокомпонентный. Каждый из этих компонентов по-разному реагирует на внешние факторы, и это отнюдь не способствует его целостности. За тысячи лет существования этот слой штукатурки, на котором выполнены мозаики и фрески, отслоился от основания и может упасть", – объяснила Нищук.

Она отметила, что реставрационные работы ведутся, и слой со штукатуркой закрепляется, но уверенности, что не будет новых отслоений – нет.

"Исследования показали, что отслоение штукатурки с мозаиками и фресками от основания достигает 6 см. Они держатся в воздухе за счет криволинейных поверхностей собора. То есть они уже имеют причину упасть. Последствия этого дрифту измерить невозможно, поскольку для этого надо положить леса, заказать проект реставрации и тому подобное. Таким образом нельзя сказать, что сегодня пошумели, а завтра мы уже знаем следствие", – подчеркнула Нищук.

Контекст:

Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве проходили съемки, автомобили, брендированные Red Bull, дрифтовали на большой скорости в пешеходной зоне. В одной из машин была украинская певица alyona alyona.

СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull. Сама компания накануне анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанахана.

В Киевской городской госадминистрации заявляли, что не давали разрешения на съемки и что в результате гонок на площади повреждено более 2 тыс. м² мощения. Предварительный ущерб оценили в 50 тыс. грн

Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". При этом на видеозаписях видно, что во время съемок на площади были полицейские. Прокуратура изъяла автомобили, которые участвовали в гонках. 

Певица alyona alyona, которая была на съемках, рассказала, что ролик снимали ко Дню Независимости Украины. По ее словам, представители Red Bull уверяли, что получили все необходимые разрешения.

11 августа певица с командой чистила Софийскую площадь от следов дрифта. Площадь также отмывают клининговая компания, предположительно, нанятая Red Bull, и волонтеры организации "Києве, мий", которые используют струю воды под высоким давлением.

В Red Bull принесли извинения и пообещали привести площадь в то состояние, в котором она была до начала съемок.

Теги: Киев, автомобили, памятник, ученые, угрозы, исследование, София Киевская, заповедник, ущерб, архитектура, охрана
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