"Пьешь Red Bull? Вот такие следы он оставит в твоем организме!" В соцсетях отреагировали на скандальный дрифт на Софийской площади

Журналист Bihus.info Даниил Мокрик сообщил в Facebook, что результат дрифта на площади вдохновил его на написание слоганов для Red Bull.

"Пьешь Red Bull? Вот такие следы он оставит в твоем организме!", "Red Bull: уничтожает Киев – уничтожит тебя!", "Red Bull дарит пренебрежение!" Red Bull, вот для вас новые рекламные лозунги, дарю", – заявил журналист.

Политик и шоумен Сергей Притула в Telegram опубликовал видео дрифта на площади и написал: "Когда дом без хозяина, то любой может зайти во двор и наложить кучу".

Политолог Виктор Таран объявил бойкот продукции компании Red Bull и призвал присоединиться к нему, об этом он написал в Facebook.

"Посмотрел, что сегодня Red Bull сделал с Софийской площадью, как киевлянин скажу коротко: мерзавцы и вандалы. Вдвое противнее, что сделали это без согласований, а следовательно, незаконно", – заявил Таран.

Бизнесмен Дмитрий Деркач отметил, что кейс с дрифтом показывает, что киевляне могут активно реагировать на происходящее и создавать давление на власти.

"Было бы хорошо, если бы мы это использовали для борьбы с большими проблемами, чем дрифт", – написал он.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала дрифт вандализмом.

"Только те, кто не любит наш город, кому оно безразлично, могли устроить такое издевательство. Надеюсь, власть, которая утверждает, что разрешение на этот позор Red Bull не давала, сделает все возможное, чтобы компания немедленно привела площадь в вид до вандализма, а полиция сработает максимально эффективно и быстро", – написала нардеп.

Николай Давидюк вечером 10 августа опубликовал фото с Софийской площади, на котором видно, что рабочие убирают последствия дрифта.

"Не страшно ошибаться, страшно не исправляться. Red Bull Ukraine порядочные и крутые, площадь уже приводят в порядок", – сообщил он.

Украинский блогер и музыкант Иван Марунич, выступающий в составе группы Karta Svitu, опубликовал фото энергетика Red Bull и средства для уборки.

"Говорят, сейчас в магазинах такая акция", – подписал он фото.

Представитель партии "Демократична сокира" Александр Нойнец напомнил, что украинский певец Моnatik на Софийской площади танцевал на вагоне метро, а Верка Сердючка "и какие-то клоуны – в костюмах зайцев".

"И ничего, пережили. Отстроили как-то духовность, святость, энергетический баланс, или что там у нас покорежило в этот раз. У нас президент установил под историческим памятником, а именно под домом с химерами, издевательства над творчеством [украинской художницы] Марии Примаченко. И ничего, пережили. Просто Red Bull у нас не президент, а [Владимир] Зеленский – президент", – подчеркнул Нойнец.

Депутат Киевского городского совета от "Слуги народа" Ксения Семенова высказала предположение, что представители компании Red Bull имели негласное разрешение на проведение своего мероприятия.

По ее словам, те, кто хотят организовать мероприятие, ищут "горячие связи – телефончик директора чего-то, зама мэра или, может, советника".

"В Киеве тупо нет правил взаимодействия с городом. У тебя или есть личные контакты и мочишь, что хочешь, или идешь лесом. Вот в чем проблема", – отметила депутат.

Заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон написала, что через несколько дней на Софийской площади не будет следов дрифта.

"Как думаете, реально повлияет кейс на продажи компании? Или, наоборот, усилит их хулиганскую репутацию? Что увидит Европа, когда выйдет ролик – наш скандал или драйв кумира в центре Киева?" – спросила она у своих подписчиков.

Представитель партии "Голос" Юрий Богданов напомнил, что окна управления Нацполиции Украины выходят на Софийскую площадь.

"Про дрифт и эффективность полиции. Напомню, что управление Нацполиции в Киеве находится на улице Владимирской, 15. И выходит окнами прямо на Софийскую площадь", – подчеркнул он.