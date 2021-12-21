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Рабинович принял участие в 1% голосований, Тимошенко выступила в Раде 188 раз. КИУ подвел итоги работы парламента

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Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года
Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Комитет избирателей Украины проанализировал работу лидеров парламентских фракций в 2021 году, результаты опубликовали 21 декабря в Facebook.

"Отдельные лидеры фракций фактически провалили работу по определенным направлениям. [Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь"] Вадим Рабинович был зарегистрирован на менее чем на 20% пленарных заседаний, [глава фракции "Слуга народа"] Давид Арахамия пропустил более половины заседаний комитета, [сопредседатель фракции ОПЗЖ] Юрий Бойко почти не участвовал в голосованиях", – отметили в публикации.

По данным КИУ, Рабинович был зарегистрирован на 16% пленарных заседаний, посетил 19% заседаний комитета, принял участие в 1% голосований. В течение года с трибуны парламента он выступал шесть раз, ни один проект закона его авторства не был принят.

"Бойко был зарегистрирован на 73% пленарных заседаний, посетил 55% заседаний комитета, принял участие в 3% голосований. Имел девять выступлений и ни одного успешного закона. [Лидер фракции ВО "Батьківщина"] Юлия Тимошенко была зарегистрирована на 54% пленарных заседаний, посетила 50% заседаний комитета, приняла участие в 50% голосований. Ни один закон ее авторства не был принят. В то же время у Тимошенко наибольшее количество выступлений за год среди глав фракций – 188 раз", – подчеркнули в КИУ.

По информации КИУ, Арахамия присутствовал на 92% пленарных заседаний. Он посетил треть заседаний комитета по нацбезопасности и обороне, принял участие менее чем в половине голосований Рады.

"Количество выступлений ниже, чем у других глав фракции – 25 выступлений, однако Арахамия имеет больше принятых законов его авторства – 16, что объясняется его статусом как представителя монобольшинства", – отметили в посте.

Самые высокие показатели работы в 2021 году демонстрировали сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и Артур Герасимов, а также нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Геращенко присутствовала на 93% заседаний Рады, 187 раз выступала во время пленарных заседаний. Железняк посетил 97% заседаний парламента, Рада приняла 11 законопроектов его авторства. Герасимов присутствовал на 100% заседаний комитета и принял участие в 85% голосований Рады.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/6611039765604390

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года.

Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, Украина, ВО Батьківщина, Вадим Рабинович, Ирина Геращенко, Юрий Бойко, Комитет избирателей Украины, голосование, Артур Герасимов, Давид Арахамия, Ярослав Железняк
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