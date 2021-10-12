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ПОЛИТИКА

Рада приняла только 17% законопроектов, внесенных Кабмином Шмыгаля – КИУ

Из 369 проектов законов от Кабмина было принято и подписано президентом 63
Из 369 проектов законов от Кабмина было принято и подписано президентом 63
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Верховная Рада за полтора года приняла 17% законопроектов, внесенных на рассмотрение Кабинетом Министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем. Об этом 11 октября сообщил Комитет избирателей Украины.

Всего за период с 5 марта 2020 года по 10 октября 2021-го Кабинет Министров внес на рассмотрение парламента 369 проектов законов. Из них было принято и подписано президентом 63.

При этом из 63 принятых законов 24 – ратификационные документы, которые часто поддерживаются всеми фракциями и группами Рады, независимо от политических взглядов, отмечают в КИУ. Среди других принятых законов: изменения в законодательство по противодействию COVID-19, законы о пошлинах на товары легкой промышленности, о страховании сельскохозяйственной продукции, о государственной регистрации вакцин, об обеспечении питания военнослужащих.

"Показатели успешности законодательной работы правительства Шмыгаля ниже, чем у предыдущего премьер-министра Алексея Гончарука. Так, законами стали 22% законопроектов, поданных правительством Гончарука. Также результаты Шмыгаля ниже, чем у правительства Владимира Гройсмана. В первые полтора года работы правительством Гройсмана было внесено на рассмотрение ВР почти столько законопроектов, как Шмыгаля – 382 проекта. Из них было принято 108 законов или 28%",  – подчеркнули в КИУ.

Контекст:

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Позже назначили руководителей других министерств.

Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, Комитет избирателей Украины, законопроект, Денис Шмыгаль
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