Стефанчук спрогнозировал, что досрочного прекращения полномочий Рады IX созыва не будет

Пока парламент работает эффективно, он будет функционировать, отметил Стефанчук Фото: rada.gov.ua

По его словам, пока парламент работает эффективно, он будет функционировать.

"Я все-таки прогнозирую, что эта Верховная Рада должна доработать то время, которое ей отведено народом Украины, и выполнить те обещания, которые она дала", – сказал Стефанчук.

Он отметил, что перечень оснований для досрочного прекращения полномочий Рады выписан в Конституции Украины. При этом Стефанчук добавил, что "даже при наличии тех или иных оснований, которые изложены там, роспуск Верховной Рады… является правом, а не обязанностью президента Украины".