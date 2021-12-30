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В Верховной Раде Украины создадут научно-консультативный совет для помощи в разработке законопроектов

Помогать парламентариям в законотворчестве будут 90 ученых
Помогать парламентариям в законотворчестве будут 90 ученых
Фото: depositphotos.com

При председателе Верховной Рады Украины будет создан научно-консультативный совет, который будет помогать парламентариям в разработке важных законопроектов. Об этом 30 декабря сообщил в Facebook председатель ВРУ Руслан Стефанчук.

В совет войдет около 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в области права: академики, член-корреспонденты, доктора наук, профессора и кандидаты наук. Кроме помощи в разработке законопроектов, ученые будут разрабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей, заниматься кодификацией и мониторингом по результатам законодательной деятельности.

Стефанчук надеется, что благодаря этому нововведению качество законодательства повысится, а общественное доверие к законодательной власти вернется.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/644141877004316

Контекст:

Согласно данным на официальном портале Верховной Рады, за все сессии девятого созыва Верховной Рады, начиная с 2019 года, было зарегистрировано около 4 тыс. законопроектов. Лишь за последнюю неделю депутаты зарегистрировали 42 законопроекта.

Из них подписаны президентом 454 закона, рассматриваются в комитетах ВРУ 1,6 тыс. документов, возвращены на доработку 109 законов, отклонены и сняты с рассмотрения 37 законопроектов.

Теги: Верховная Рада, ученые, законодательство, законопроект, Руслан Стефанчук, консультативный совет
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