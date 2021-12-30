В Верховной Раде Украины создадут научно-консультативный совет для помощи в разработке законопроектов

В совет войдет около 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в области права: академики, член-корреспонденты, доктора наук, профессора и кандидаты наук. Кроме помощи в разработке законопроектов, ученые будут разрабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей, заниматься кодификацией и мониторингом по результатам законодательной деятельности.

Стефанчук надеется, что благодаря этому нововведению качество законодательства повысится, а общественное доверие к законодательной власти вернется.