Верховная Рада приняла закон о финансовых услугах и финансовых компаниях

Он определяет терминологию, используемую в законодательстве по регулированию рынков финансовых услуг; виды финансовых услуг; основы взаимодействия предоставлятеля финансовых услуг с клиентами и защиты их прав; основные принципы деятельности по предоставлению финансовых услуг; основы государственного регулирования и надзора за деятельностью по оказанию финансовых услуг.
Верховна Рада #Рада9 прийняла в цілому Закон «Про фінансові послуги та фінансові компанії», #ЗП5065 pic.twitter.com/POst1V5oND— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 14, 2021
Нацбанк приветствовал принятие нового закона и назвал его ключевые нововведения:
- пропорциональные требования к минимальному размеру собственного капитала финкомпаний и ломбардов в зависимости от предоставляемых услуг;
- упрощение порядка приобретения или увеличения существенного участия в финансовой компании или ломбарде – оно больше не потребует предварительного согласования регулятора;
- риск-ориентированные регулирование и надзор (требования и правила надзора за финучреждениями будут зависеть от их размера, вида деятельности, значимости и рисков), а также введение надзора за рыночным поведением;
- упрощение доступа на рынок для финкомпаний и ломбардов и новые возможности для них;
- новые требования, призванные повысить качество корпоративного управления;
- возможность для финучреждений передать ряд своих функций на аутсорсинг
- возможность для НБУ применять меры раннего вмешательства для предотвращения нарушений;
- создание регуляторной платформы для тестирования инновационных услуг.
Закон вступит в действие с 1 января 2024 года.