Рада приняла закон, который позволит обжаловать передачу арестованного имущества в АРМА

Новый закон позволяет собственникам обжаловать передачу имущества в АРМА, а главе агентства – самому решать, сколько у него будет заместителей Фото: epravda.com.ua

Цель документа – повышение прозрачности системы розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, реализации таких активов, повышения институционной способности и эффективности работы АРМА, а также устранение противоречий между действующими актами, говорится в пояснительной записке закона.

Закон вводит процедуру возврата имущества из управления при отмене судом определения о передаче имущества в управление АРМА. Также документ унифицирует правовые нормы между профильным и уголовным процессуальным законодательством.

Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо усунення неточностей», #ЗП6375 pic.twitter.com/CHHgzVlawM — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 14, 2021

Замглавы комитета по антикоррупционной политике, замглавы фракции "Слуга народа" Галина Янченко напомнила, что в июле Рада проголосовала за реформу Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Нардеп подчеркнула, что этой осенью осенью в АРМА впервые начали продавать активы по рыночной цене.

Теперь, по ее словам, депутатам надо было "закрепить те изменения, которые были приняты в июле, и принять две дополнительных нормы".

Первое изменение, по ее словам, приводит профильный закон, регулирующий деятельность агентства, в соответствие с изменениями в Уголовном процессуальном кодексе и, в частности, позволяет собственникам активов обжаловать не только арест и способ управления активом, но и сам факт передачи арестованного имущества в АРМА.

Второе изменение позволяет дать агентству "кадровую гибкость", чтобы оно "могло работать нормально", заявила Янченко.

Согласно действующему законодательству, количество замов председателя АРМА составляет два человека. Новый закон разрешает главе агентства самостоятельно определять количество своих заместителей.