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Рада приняла закон, который позволит обжаловать передачу арестованного имущества в АРМА

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Новый закон позволяет собственникам обжаловать передачу имущества в АРМА, а главе агентства самому решать, сколько у него будет заместителей
Новый закон позволяет собственникам обжаловать передачу имущества в АРМА, а главе агентства – самому решать, сколько у него будет заместителей
Фото: epravda.com.ua

Верховная Рада внесла изменения в закон Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений". Законопроект №6375 приняли за основу и сразу же в целом 315 и 318 голосами соответственно, передает корреспондент "ГОРДОН".

Цель документа – повышение прозрачности системы розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, реализации таких активов, повышения институционной способности и эффективности работы АРМА, а также устранение противоречий между действующими актами, говорится в пояснительной записке закона.

Закон вводит процедуру возврата имущества из управления при отмене судом определения о передаче имущества в управление АРМА. Также документ унифицирует правовые нормы между профильным и уголовным процессуальным законодательством.

Замглавы комитета по антикоррупционной политике, замглавы фракции "Слуга народа" Галина Янченко напомнила, что в июле Рада проголосовала за реформу Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Нардеп подчеркнула, что этой осенью осенью в АРМА впервые начали продавать активы по рыночной цене.

Теперь, по ее словам, депутатам надо было "закрепить те изменения, которые были приняты в июле, и принять две дополнительных нормы".

Первое изменение, по ее словам, приводит профильный закон, регулирующий деятельность агентства, в соответствие с изменениями в Уголовном процессуальном кодексе и, в частности, позволяет собственникам активов обжаловать не только арест и способ управления активом, но и сам факт передачи арестованного имущества в АРМА.

Второе изменение позволяет дать агентству "кадровую гибкость", чтобы оно "могло работать нормально", заявила Янченко.

Согласно действующему законодательству, количество замов председателя АРМА составляет два человека. Новый закон разрешает главе агентства самостоятельно определять количество своих заместителей.

Контекст:

Агентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, уполномоченным на формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, которые могут быть арестованы в уголовном производстве, а также управления активами, арестованными в уголовном производстве.

В 2020 году АРМА передало в пользование украинскому бизнесу арестованные активы стоимостью около 1,8 млрд грн. В общей сложности агентство передало в управление активы более чем на 3,3 млрд грн.

За 10 месяцев 2021 года АРМА обеспечило поступление в госбюджет около 33 млн грн, это превышает совокупные доходы от деятельности управляющих за 2019-й и 2020 годы, сообщили в ноябре в Кабмине.

И.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко и начальника одного из управлений АРМА, вероятно, главу отдела мониторинга эффективности менеджмента активов ведомства Вахтанга Бочоришвили в конце июля этого года отправили под домашний арест, Высший антикоррупционный суд отстранил их от должностей по делу о присвоении $400 тыс.

Следователи Госбюро совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ провели более 50 обысков в рамках расследования дела о незаконном завладении более $400 тыс. Эти деньги были на хранении в АРМА и, по данным следствия, переведены работниками агентства на счета третьих лиц.

В рамках производства о подозрении сообщили шести лицам. По информации СМИ, кроме Сигидина, Павленко и Бочоришвили, как подозреваемые в деле фигурируют адвокаты Денис Сердюк и Оксана Серокурова и частное лицо Игорь Король (УНН называет его подставным лицом в схеме).

Кабинет Министров Украины 4 августа назначил временного главу АРМА, им стал Дмитрий Жоравович, который ранее занимал должность главы Северо-восточного межрегионального территориального управления АРМА.

Теги: Верховная Рада, госбюджет, арест, законодательство, закон, законопроект, активы, имущество, АРМА, Галина Янченко
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