Больше, чем за три предыдущих года. АРМА обеспечила поступление в госбюджет Украины 38,6 млн грн

В 2020 году АРМА передало в пользование украинскому бизнесу арестованные активы стоимостью около 1,8 млрд грн Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления выросли втрое.

"Достигнутый показатель превышает совокупные поступления в бюджет за все предыдущие годы деятельности АРМА. В 2018 году доходы составили 9 млн грн, в 2019-м – 12 млн грн, в 2021-м – 15,7 млн грн, всего – почти 37 млн грн", – пояснили в релизе.

Второй месяц подряд поступления в госбюджет от управления арестованными активами доходят до рекордных показателей в месячном разрезе. На 1 декабря доходы составили 5,7 млн грн, что на 32% больше по сравнению с доходами в октябре.

"Указанные средства являются поступлениями только одного способа управления активами, которые осуществляет АРМА. Сюда не входят средства от реализуемого на торгах имущества и переданные агентству арестованные средства, размещенные на банковских счетах. Также указанные суммы не учитывают расходы, которые управляющие осуществляют для восстановления и улучшения экономических свойств активов. Эти расходы обычно превышают суммы доходов в бюджет и позволяют не только хранить арестованное имущество, но и генерировать доходы для государства от его коммерческого использования", – подчеркнули в агентстве.