АРМА продало самый дорогой актив за время работы – 3 тыс. тонн подсолнечного масла

Отмечается, что в ходе торгов цена на 14,2% превысила стартовую стоимость лота в 82,09 млн грн.

В конкурентных торгах участвовали четыре покупателя.

"Учитывая проблемный характер арестованного имущества, спрос на активы, реализуемые АРМА, как правило, крайне невысокий, что сказывается на цене продаж. Поэтому реализация такого дорогостоящего актива по рыночной цене, безусловно, является положительным опытом для рынка арестованного имущества в Украине", – заявил руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.

После уплаты победителем аукциона соответствующей суммы деньги будут перечислены на депозитный счет АРМА в государственном банке. Агентство уточнило, что проценты на его депозитный вклад являются одними из самых выгодных по сравнению с условиями коммерческих банков, что позволяет накапливать большую добавленную стоимость от управления арестованными денежными активами.

На сайте проводившей аукцион торговой площадки ГП "СЕТАМ" указано, что агентство продало масло подсолнечное нерафинированное урожая 2019-2020 годов, которое находится в резервуарах в селе Галиценово в Николаевской области. Это масло ООО "АПК Энергия" (Днепр) передало на комиссию ООО "Агрофирма Украина", которое в свою очередь в апреле-мае 2021 года поставило продукцию компании "Олеос Свис С.А."

Фото: setam.net.ua

Шаг аукциона составлял 821 тыс. грн.