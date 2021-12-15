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ПОЛИТИКА

Рада приняла законопроект об авторских правах музыкантов

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Законопроект об авторских правах поддержали 253 депутата
Законопроект об авторских правах поддержали 253 депутата
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5572 о внесении изменений в закон "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" по обеспечению сбора дохода от прав организациями коллективного управления. Соответствующее решение было принято на заседании 15 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Закон поддержали 253 депутата.

Согласно пояснительной записке (.docx), цель этого нормативного документа – разблокировать деятельность организаций коллективного управления, которые собирают роялти за использование объектов авторского права и смежных прав.

Документ должен предоставить тем организациям, что внесены в Реестр организаций коллективного управления, право осуществлять добровольный сбор роялти в пределах находящегося у них под управлением репертуара. Также он позволит запустить новые прозрачные конкурсы по аккредитации организаций коллективного управления, отмечается в записке.

Контекст:

Законопроект №5572 был зарегистрирован в Раде 2 мая 2021 года. Его авторы – нардепы от "Слуги народа" Александр Санченко и Никита Потураев.

Верховная Рада приняла его в первом чтении 19 октября.

Еще на этапе рассмотрения в парламентском комитете певица Руслана Лыжичко опубликовала обращение украинских артистов, музыкантов, авторов и правообладателей, в котором президента Украины Владимира Зеленского просили не допустить принятия Радой этого законопроекта.

Авторы обращения отмечали, что "спустя год борьбы" 24 сентября Министерство экономики утвердило аккредитацию организаций, которые будут защищать права музыкантов и собирать роялти с пользователей. Законопроект же, по их мнению, "фактически предлагает снова отменить аккредитацию и снова вернуть в первоначальное состояние хаоса" музыкальную индустрию.

Позже ряд других музыкантов высказались в поддержку инициативы, их обращение 18 октября опубликовало Украинское агентство по авторским и смежным правам.

Теги: Верховная Рада, музыка, авторские права, культура, депутаты, роялти
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