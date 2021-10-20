Рада приняла в первом чтении законопроект об авторских правах музыкантов

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект в первом чтении поддержали 235 нардепов. Его рассматривали последним на сегодняшнем заседании.

Цель этого нормативного документа – разблокировать деятельность организаций коллективного управления в сферах публичного исполнения и публичного оповещения музыкальных недраматических произведений во избежание негативных последствий прекращения уплаты роялти для украинских художников и мирового авторского сообщества, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Этот законопроект критиковала украинская певица Руслана Лыжичко. Еще на этапе рассмотрения в парламентском комитете певица опубликовала обращение украинских артистов, музыкантов, авторов и правообладателей, в котором президента Украины Владимира Зеленского просили не допустить принятия Радой этого законопроекта.

Позже ряд музыкантов высказался в поддержку инициативы, их обращение 18 октября в Facebook опубликовало Украинское агентство по авторским и смежным правам.

Руслана 19 октября, до голосования в Раде, в Facebook предупреждала о "плохих последствиях" принятия законопроекта.

"Кто-то называет законопроект 5572 "ургентным". Кто-то обвиняет меня в работе на международные корпорации и "мировую закулису". А я только чувствую, что от законопроекта 5572 нехорошо пахнет. Это запах коррупции. И я верю, что никто из народных избранников не испачкается в нем. Потому что сегодня на нас смотрит мир", – заявила она.