ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

Рада приняла в первом чтении законопроект об авторских правах музыкантов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мнения музыкантов из-за законопроекта, который приняла Рада, разделились
Мнения музыкантов из-за законопроекта, который приняла Рада, разделились
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада на заседании 19 октября приняла в первом чтении проект закона №5572 о внесении изменений в закон "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" по обеспечению сбора дохода от прав организациями коллективного управления.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

Законопроект в первом чтении поддержали 235 нардепов. Его рассматривали последним на сегодняшнем заседании.

Цель этого нормативного документа – разблокировать деятельность организаций коллективного управления в сферах публичного исполнения и публичного оповещения музыкальных недраматических произведений во избежание негативных последствий прекращения уплаты роялти для украинских художников и мирового авторского сообщества, сказано в пояснительной записке к законопроекту. 

Этот законопроект критиковала украинская певица Руслана Лыжичко. Еще на этапе рассмотрения в парламентском комитете певица опубликовала обращение украинских артистов, музыкантов, авторов и правообладателей, в котором президента Украины Владимира Зеленского просили не допустить принятия Радой этого законопроекта. 

Позже ряд музыкантов высказался в поддержку инициативы, их обращение 18 октября в Facebook опубликовало Украинское агентство по авторским и смежным правам. 

https://www.facebook.com/uacrr/videos/1263209400812529/

Руслана 19 октября, до голосования в Раде, в Facebook предупреждала о "плохих последствиях" принятия законопроекта. 

"Кто-то называет законопроект 5572 "ургентным". Кто-то обвиняет меня в работе на международные корпорации и "мировую закулису". А я только чувствую, что от законопроекта 5572 нехорошо пахнет. Это запах коррупции. И я верю, что никто из народных избранников не испачкается в нем. Потому что сегодня на нас смотрит мир", – заявила она.

https://www.facebook.com/ruslana.lyzhychko.5/posts/4596307880431386

Контекст:

Законопроект №5572 был зарегистрирован в Раде 2 мая 2021 года. Его авторы – нардепы от "Слуги народа" Александр Санченко и Никита Потураев.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, авторские права, Руслана Лыжичко, законопроект, музыкант, Никита Потураев, Александр Санченко, критика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
  Каменских рассказала, будет ли принимать участие в "Танцах со звездами"
  Каменских рассказала, будет ли принимать участие в "Танцах со звездами"
"Ну что за богиня", "Какая стильная". В сети обсуждают новый образ Ани Лорак
"Ну что за богиня", "Какая стильная". В сети обсуждают новый образ Ани Лорак
  Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
  Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
"Лучше Ани Лорак и Веры Брежневой". Loboda показала тело в прозрачном платье-сетке
"Лучше Ани Лорак и Веры Брежневой". Loboda показала тело в прозрачном платье-сетке
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Это даже не пародия, а надругательство", "Не успевает уже Настя". Волочкова показала репетицию на пуантах
"Это даже не пародия, а надругательство", "Не успевает уже Настя". Волочкова показала репетицию на пуантах
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"Икона украинского шоу-бизнеса", "Богиня". Оля Полякова засветила грудь в платье без бретелек
"Икона украинского шоу-бизнеса", "Богиня". Оля Полякова засветила грудь в платье без бретелек
  Итальянский возлюбленный Харлан назвал дорогу Николаев – Киев американскими горками
  Итальянский возлюбленный Харлан назвал дорогу Николаев – Киев американскими горками
"Вечно молодая и в форме". 67-летняя Вайкуле проехалась на велосипеде
"Вечно молодая и в форме". 67-летняя Вайкуле проехалась на велосипеде
"По-другому пробиться не могут". Проклова ответила Булановой, которая назвала жертв домогательств проститутками
"По-другому пробиться не могут". Проклова ответила Булановой, которая назвала жертв домогательств проститутками
"Не отчаивайся", "Ведь с тобой Алла и дети". Галкин в серой майке призвал поклонников бодриться
"Не отчаивайся", "Ведь с тобой Алла и дети". Галкин в серой майке призвал поклонников бодриться
Джоли пришла на премьеру фильма "Вечные" с двумя сыновьями и тремя дочерьми. Фото
Джоли пришла на премьеру фильма "Вечные" с двумя сыновьями и тремя дочерьми. Фото
  Билык рассказала, как отреагировала на решение старшего сына усыновить ребенка родом из африканской страны
  Билык рассказала, как отреагировала на решение старшего сына усыновить ребенка родом из африканской страны
Новая жена 61-летнего Тигипко опубликовала фото страстного поцелуя с ним
Новая жена 61-летнего Тигипко опубликовала фото страстного поцелуя с ним
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!" Никитюк показала фигуру в бикини
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!" Никитюк показала фигуру в бикини
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Королева сосков", "Так жарко". Певица Граймс после расставания с Илоном Маском снялась с голой грудью
"Королева сосков", "Так жарко". Певица Граймс после расставания с Илоном Маском снялась с голой грудью
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Она еле стоит". 72-летняя Пугачева станцевала на дне рождения Баскова
"Она еле стоит". 72-летняя Пугачева станцевала на дне рождения Баскова
"Желанная!", "Очень сладкая конфета". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
"Желанная!", "Очень сладкая конфета". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS