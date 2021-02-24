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Украинские деятели культуры и искусства просят Раду отклонить законопроект об изменениях в сфере авторского права

Если проект закона №4537 будет принят, Украина превратится в интеллектуального пирата, заявили авторы письма, направленного президенту, премьер-министру, председателю Верховной Рады, министру экономики и народным депутатам.

Закон фактически отменяет отчисления за частное копирование, которое является источником финансирования культуры в большинстве цивилизованных стран мира, отметили авторы
Закон фактически отменяет отчисления за частное копирование, которое является источником финансирования культуры в большинстве цивилизованных стран мира, отметили авторы
Фото: depositphotos.com

Представители сферы культуры и искусства Украины просят власть отклонить зарегистрированный в конце прошлого года законопроект №4537 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования и повышения прозрачности эффективного управления имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав", пишет 23 февраля агентство "РБК-Украина".

Авторы письма, направленного президенту, премьер-министру, председателю Верховной Рады, министру экономики и народным депутатам ,считают, что принятие такого закона превратит Украину в интеллектуального пирата. Они отметили, что закон фактически отменяет отчисления за частное копирование, которое является источником финансирования культуры в большинстве цивилизованных стран мира, а также – мировым стандартом охраны прав интеллектуальной собственности.

"Власть должна работать в интересах культуры страны, а не против культуры. В то же время за немедленный отзыв законопроекта №4537 высказался Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) и Международная федерация фонографической индустрии (IFPI)", – сказано в документе.

Подписанты заявили, что принятие законопроекта, безусловно, понизит Украину в "Списке 301" – перечне, который составляет торговый представитель США. В нем указаны страны, где больше всего нарушаются права интеллектуальной собственности американских правообладателей, на такие страны США могут накладывать экономические санкции.

"Законопроект №4537 фактически уничтожает отчисления за частное копирование, чем ставит Украину на уровень стран третьего мира, грозит предоставить Украине статус "интеллектуального пирата №1 в мире", о чем и говорится в отчете Международного альянса интеллектуальной собственности. А такого развития событий украинские художники допустить не могут. Поэтому наша позиция достаточно активная и понятная", – отметила в комментарии "Укринформу" певица Руслана Лыжичко.

Письмо также подписали исполнители Ольга Полякова, Иван Дорн, Вадим Красноокий, Павел Зибров, Яна Шемаева (Jerry Heil), Дмитрий Монатик, Мария Бурмака и другие; также под обращением стоят подписи музыкальных компаний "Комп Мюзик Паблишинг" (представитель Universal Music Publishing), "Бест Мьюзик" (представитель многих украинских артистов и компании Warner Chappel), "Мировая музыка" (представитель Sony Music Publishing), "Лавина Паблишинг". Письмо также подписали ряд художников и Национальный союз кинематографистов Украины.

Теги: музыка, искусство, Руслана Лыжичко, экономика, культура, художник, Мария Бурмака, Иван Дорн, законопроект, авторское право, Павел Зибров, певица, Jerry Heil, обращение
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