"Будущее индустрии зависит от президентской воли". Украинские артисты обратились к Зеленскому из-за законопроекта об авторских правах

"Мы, украинские звезды, музыканты, авторы и правообладатели, едва ли не больше других пострадали от COVID-19, будучи без концертов в локдаунах, без туров, шоу и фактически без дохода. Мы не обращались и не обращаемся за финансовой помощью, потому что есть те, кто нуждается в ней гораздо больше нас, но надеялись, что сможем получать хоть какие-то роялти пользователей контента, как это предусмотрено законом. Но уже больше года не имеем даже этого относительно небольшого, но постоянного источника дохода", – говорится в обращении.

Его авторы отметили, что "спустя год борьбы" 24 сентября Министерство экономики утвердило аккредитацию организаций, которые будут защищать права музыкантов и собирать роялти с пользователей.

"Мы надеялись, что наконец начнем получать свои деньги, но опять подковерные игры взяли верх над законом и здравым смыслом", – подчеркивается в обращении.

30 сентября комитет Верховной Рады поддержал законопроект №5572 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" по обеспечению сбора дохода от прав организациями коллективного управления, отмечается в обращении.

Этот законопроект, по мнению авторов обращения, "фактически предлагает снова отменить аккредитацию и снова вернуть в первоначальное состояние хаоса" музыкальную индустрию.

Написал и продвигает этот закон председатель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев, подчеркивается в обращении.

"Мы больше не считаем правильным терпеть такое унизительное отношение! От этого закона и этой борьбы выигрывает только один ангажированный политик и олигархические каналы, которые его поддерживают и могут не платить за те произведения искусства, которые мы производим. Господин президент, вы служите народу Украины, но некоторые наши коллеги и ваши "слуги" продались олигархам. Вы из нашего круга, из нашей индустрии, пожалуйста, не допустите углубления кризиса и сделайте так, чтобы нам начали платить деньги! Пусть этим занимается тот, кого определит закон. Но не дайте парламенту сейчас проголосовать за олигархический законопроект и лишить нас возможности получать деньги еще неизвестно на какую по длительности перспективу. Будущее всей индустрии сейчас зависит от вашей президентской воли", – резюмировали авторы письма.