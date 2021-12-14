ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада приняла законопроект о реестре ветеранов и введении электронного удостоверения ветерана

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Закон позволяет ветеранам использовать электронные удостоверения как аналог бумажных
Закон позволяет ветеранам использовать электронные удостоверения как аналог бумажных
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5694 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана". За проголосовали 310 депутатов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законом определены такие понятия, как "удостоверение ветерана" и "электронное удостоверение ветерана" (е-удостоверение"), сообщается на сайте Рады. 

Документ также позволяет наладить автоматизированный информационный обмен между Единым реестром ветеранов войны и автоматизированными информационными, справочными системами, реестрами и банками данных, которые администрируют государственные органы или органы местного самоуправления.

Соответствующие изменения внесены в закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

В Министерстве по делам ветеранов Украины подчеркнули, что разработка и внедрение Единого государственного реестра ветеранов войны и электронного удостоверения ветерана – одно из приоритетных направлений деятельности ведомства в текущем году.

"Законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне понятия "электронное удостоверение ветерана", а также возможность его использования гражданами Украины как аналога соответствующего удостоверения в форме книжечки. Это касается ветеранов войны, пострадавших участников Революции достоинства и лиц, на которых распространяется действие закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" – около 1,2 млн граждан", – сообщили в министерстве.

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина отметила, что до настоящего времени в законодательстве отсутствовали правовые основания для автоматизированного обмена информацией между Единым государственным реестром ветеранов войны и другими реестрами и банками данных. Теперь парламент исправил эту ситуацию и "сделал важный шаг по внедрению электронного удостоверения ветерана".

Контекст:

В первом чтении этот законопроект приняли 2 ноября. 

23 ноября в министерстве заявляли, что реестр ветеранов заработает в тестовом режиме до конца года.

Теги: Верховная Рада, ветераны, документы, Министерство по делам ветеранов, диджитализация, ветеран, Юлия Лапутина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какие шикарные ноги", "В таком платье можно залететь не только от мужа". Дорофеева восхитила новогодним образом
"Какие шикарные ноги", "В таком платье можно залететь не только от мужа". Дорофеева восхитила новогодним образом
Пожар в квартире Хлебниковой. Певица прервала молчание и записала обращение из больницы спустя почти месяц после госпитализации
Пожар в квартире Хлебниковой. Певица прервала молчание и записала обращение из больницы спустя почти месяц после госпитализации
  "Первым сметут со стола". Рецепт новогоднего салата "Королевский"
  "Первым сметут со стола". Рецепт новогоднего салата "Королевский"
"Ого!", "Отрыв башки". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась в образе hot mama
"Ого!", "Отрыв башки". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась в образе hot mama
  Джамала рассказала, почему ее родители не живут вместе
  Джамала рассказала, почему ее родители не живут вместе
"Шикарная детка", "Такая смелая". Седокова в очень коротком платье прогнулась на капоте авто
"Шикарная детка", "Такая смелая". Седокова в очень коротком платье прогнулась на капоте авто
Жена Ярославского показала, какими были ее родители 40 лет назад в день свадьбы и как они выглядят сейчас
Жена Ярославского показала, какими были ее родители 40 лет назад в день свадьбы и как они выглядят сейчас
Потап рассказал о совместном бизнесе с экс-бойфрендом Каменских Дятловым
Потап рассказал о совместном бизнесе с экс-бойфрендом Каменских Дятловым
Родного брата Галкина вместе с сыном сфотографировали на концерте шоумена
Родного брата Галкина вместе с сыном сфотографировали на концерте шоумена
  Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать". В нем упоминаются украинцы. Видео
  Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать". В нем упоминаются украинцы. Видео
Назвал крошкой и пригласил к себе. Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" по знакомству поздравил Цибульскую с 36-летием
Назвал крошкой и пригласил к себе. Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" по знакомству поздравил Цибульскую с 36-летием
"Обязательно будем уделять время Украине". Потап заявил, что они с Каменских ради ее карьеры уезжают за границу
"Обязательно будем уделять время Украине". Потап заявил, что они с Каменских ради ее карьеры уезжают за границу
"Шикарная женщина". Хореограф "Танцев со звездами" Шоптенко показала голую грудь
"Шикарная женщина". Хореограф "Танцев со звездами" Шоптенко показала голую грудь
"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир
"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир
"Дерзкая и смелая". 50-летняя Орбакайте широко развела ноги перед объективом
"Дерзкая и смелая". 50-летняя Орбакайте широко развела ноги перед объективом
"Ура! Наконец-то 37!" Жена Тигипко в свой день рождения снялась в "голом" платье
"Ура! Наконец-то 37!" Жена Тигипко в свой день рождения снялась в "голом" платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (191059)
2
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность (65097)
3
"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне (62593)
4
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком (60651)
5
"Богиня, госпожа, принцесса". Каменских оголила грудь, ноги и перекрасилась в блондинку (47747)
6
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (45933)
7
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности (40094)
8
"Мать, ты че?", "Думаю, что теперь я лесбиянка". Леди Гага обнажила грудь в асимметричном декольте (35309)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS