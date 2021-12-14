Рада приняла законопроект о реестре ветеранов и введении электронного удостоверения ветерана

Законом определены такие понятия, как "удостоверение ветерана" и "электронное удостоверение ветерана" (е-удостоверение"), сообщается на сайте Рады.

Документ также позволяет наладить автоматизированный информационный обмен между Единым реестром ветеранов войны и автоматизированными информационными, справочными системами, реестрами и банками данных, которые администрируют государственные органы или органы местного самоуправления.

Соответствующие изменения внесены в закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана», #ЗП5694 pic.twitter.com/hZt8KZEuuU — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 14, 2021

В Министерстве по делам ветеранов Украины подчеркнули, что разработка и внедрение Единого государственного реестра ветеранов войны и электронного удостоверения ветерана – одно из приоритетных направлений деятельности ведомства в текущем году.

"Законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне понятия "электронное удостоверение ветерана", а также возможность его использования гражданами Украины как аналога соответствующего удостоверения в форме книжечки. Это касается ветеранов войны, пострадавших участников Революции достоинства и лиц, на которых распространяется действие закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" – около 1,2 млн граждан", – сообщили в министерстве.

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина отметила, что до настоящего времени в законодательстве отсутствовали правовые основания для автоматизированного обмена информацией между Единым государственным реестром ветеранов войны и другими реестрами и банками данных. Теперь парламент исправил эту ситуацию и "сделал важный шаг по внедрению электронного удостоверения ветерана".