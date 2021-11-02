Производство против ветерана АТО Пекельного, который смертельно ранил нападавшего, закрыли

По его словам, следствие установило, что, защищаясь, Пекельный действовал правомерно и в пределах необходимой обороны.

"Хорошо, когда следователи Национальной полиции тщательно проводят расследование, устанавливают факты и дают им оценку. А прокурор Офиса генерального прокурора, осуществляя процессуальное руководство, принимает решение исходя из собранных доказательств", – добавил адвокат.

Он выразил надежду, что трагедия, которая унесла человеческую жизнь, "будет хоть и горькой, но наукой для других молодых людей".

"Право на защиту от противоправных посягательств является естественным правом человека, защищенным Конституцией и Уголовным кодексом. Свои права нужно защищать", – подчеркнул адвокат.