Производство против ветерана АТО Пекельного, который смертельно ранил нападавшего, закрыли

По его словам, следствие установило, что, защищаясь, Пекельный действовал правомерно и в пределах необходимой обороны.
"Хорошо, когда следователи Национальной полиции тщательно проводят расследование, устанавливают факты и дают им оценку. А прокурор Офиса генерального прокурора, осуществляя процессуальное руководство, принимает решение исходя из собранных доказательств", – добавил адвокат.
Он выразил надежду, что трагедия, которая унесла человеческую жизнь, "будет хоть и горькой, но наукой для других молодых людей".
"Право на защиту от противоправных посягательств является естественным правом человека, защищенным Конституцией и Уголовным кодексом. Свои права нужно защищать", – подчеркнул адвокат.
24-летнего ветерана АТО подозревали в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны (ст. 118 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.
2 мая в селе Глещава Тернопольской области ветеран на дискотеке сделал замечание группе из шести человек, завязался конфликт. Пекельный ушел с дискотеки и закрылся в доме, где он живет с матерью.
Его догнали оппоненты, выбили дверь. После этого, по данным полиции, произошла потасовка, в ходе которой Пекельный, защищая себя и мать, ударил одного из обидчиков ножом. Тот отбежал на 300 метров и умер в результате кровопотери.
В качестве меры пресечения суд назначил Пекельному круглосуточный домашний арест, который апелляционный суд 17 мая изменил на ночной домашний арест.
Адвокаты рассчитывали, что уголовное производство в отношении ветерана закроют на основании ч. 3 ст. 36 Уголовного кодекса Украины (необходимая самооборона).