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Производство против ветерана АТО Пекельного, который смертельно ранил нападавшего, закрыли

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Пекельного подозревали в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны
Пекельного подозревали в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны
Фото: tea.court.gov.ua

Уголовное производство в отношении ветерана АТО Андрея Пекельного, который, защищаясь во время нападения на его дом группы из пяти человек, смертельно ранил одного из нападавших, закрыто. Об этом сообщил в Facebook адвокат Андрей Федур.

По его словам, следствие установило, что, защищаясь, Пекельный действовал правомерно и в пределах необходимой обороны.

"Хорошо, когда следователи Национальной полиции тщательно проводят расследование, устанавливают факты и дают им оценку. А прокурор Офиса генерального прокурора, осуществляя процессуальное руководство, принимает решение исходя из собранных доказательств", – добавил адвокат.

Он выразил надежду, что трагедия, которая унесла человеческую жизнь, "будет хоть и горькой, но наукой для других молодых людей".

"Право на защиту от противоправных посягательств является естественным правом человека, защищенным Конституцией и Уголовным кодексом. Свои права нужно защищать", – подчеркнул адвокат. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1235727670274235&id=100015110408495

Контекст:

24-летнего ветерана АТО подозревали в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны (ст. 118 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

2 мая в селе Глещава Тернопольской области ветеран на дискотеке сделал замечание группе из шести человек, завязался конфликт. Пекельный ушел с дискотеки и закрылся в доме, где он живет с матерью.

Его догнали оппоненты, выбили дверь. После этого, по данным полиции, произошла потасовка, в ходе которой Пекельный, защищая себя и мать, ударил одного из обидчиков ножом. Тот отбежал на 300 метров и умер в результате кровопотери.

В качестве меры пресечения суд назначил Пекельному круглосуточный домашний арест, который апелляционный суд 17 мая изменил на ночной домашний арест.

Адвокаты рассчитывали, что уголовное производство в отношении ветерана закроют на основании ч. 3 ст. 36 Уголовного кодекса Украины (необходимая самооборона).

Теги: убийство, самооборона, нападение, ветераны, адвокат, уголовное производство, Андрей Федур, ветеран, Андрей Пекельный
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