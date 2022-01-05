В парламентском монобольшинстве "Слуги народа" де-факто осталось 217 депутатов – КИУ

Как отметили в КИУ, голосами монобольшинства в предыдущем году было принято только 19% законопроектов. При голосовании за остальные законопроекты представители "Слуги народа" не обеспечивали необходимое для принятия решения количество голосов. Из 136 законов, принятых за последние полгода, 226 и более голосов депутаты из монобольшинства дали только в 32 случаях.

При этом, по данным КИУ, большинство законопроектов были инициированы самими членами провластной команды – президентом, правительством либо народными депутатами от "Слуги народа".

"По состоянию на сегодняшний день в состав монобольшинства де-факто входит 217 депутатов, систематически поддерживающих решения Верховной Рады. При этом официально во фракции 242 народных депутата. Вследствие такой ситуации монобольшинство фактически не имеет возможности самостоятельно принимать решения", – подчеркнули в КИУ.

Всего в 2021 году законами стали 254 рассмотренных в Верховной Раде документа.