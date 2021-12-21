"Слуга народа" на следующие парламентские выборы пойдет как минимум с половиной монобольшинства – Арахамия

"Половину точно возьмем [в будущую команду]. Нас много критиковали, но с учетом ограниченного временного промежутка на отбор перед прошлыми выборами у нас не все так плохо. Конечно, есть люди, которые попадали в медийные прецеденты. Но есть и ребята, у которых сформировалось государственное мышление, которые за два с половиной года заметно выросли. Это видно во время дискуссий на заседаниях фракции. И мне это нравится", – сказал он.
По словам Арахамии, у политсилы есть образовательная программа и многие депутаты от "Слуги народа" учатся.
"Мы работаем с Киевским национальным университетом имени Шевченко, у нас многие депутаты учатся. И я тоже, кстати, учусь в Академии госуправления при президенте", – заявил нардеп.
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.
С учетом депутатов, избранных в мажоритарных округах, "Слуга народа" получила более 250 мандатов и сформировала монобольшинство. К концу года фракции было 248 нардепов, сейчас – 242.
В интервью LB.ua, вышедшем 8 октября, бывший глава партии "Слуга народа", первый вице-спикер Рады Александр Корниенко говорил, что за два года – с тех пор, как "Слуга народа" прошла в парламент, – движение, которое было "публично-волонтерским", осталось "на уровне интернета и таких историй, как "Зе-молодежка". Шеф-редактор издания Соня Кошкина, которая брала интервью у Корниенко, реагируя на его слова, отметила, что этот факт – "приговор всей партии".
С момента создания партии ее членами стали до 1 тыс. человек, рассказывал Корниенко в ноябре. Он считает, что, "если более 6 тыс. станут членами партии, это будет нормально".
Осенью партийное руководство в пропрезидентской партии сменилось – 19 октября Корниенко стал первым вице-спикером Рады, а позже – сложил полномочия главы партии "Слуга народа". Вместо него партию возглавила нардеп Елена Шуляк, такое решение было принято на съезде партии 15 ноября. Шуляк, как говорил Корниенко, будет заниматься партийным строительством.