"Слуга народа" на следующие парламентские выборы пойдет как минимум с половиной монобольшинства – Арахамия

Арахамия: Нас много критиковали, но с учетом ограниченного временного промежутка на отбор перед прошлыми выборами у нас не все так плохо Фото: sluga-narodu.com

"Половину точно возьмем [в будущую команду]. Нас много критиковали, но с учетом ограниченного временного промежутка на отбор перед прошлыми выборами у нас не все так плохо. Конечно, есть люди, которые попадали в медийные прецеденты. Но есть и ребята, у которых сформировалось государственное мышление, которые за два с половиной года заметно выросли. Это видно во время дискуссий на заседаниях фракции. И мне это нравится", – сказал он.

По словам Арахамии, у политсилы есть образовательная программа и многие депутаты от "Слуги народа" учатся.

"Мы работаем с Киевским национальным университетом имени Шевченко, у нас многие депутаты учатся. И я тоже, кстати, учусь в Академии госуправления при президенте", – заявил нардеп.