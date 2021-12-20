ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Если платишь налоги, вообще никто не имеет права проверять твой бизнес". Арахамия анонсировал введение "индульгенции" для бизнеса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арахамия: Не посчастливится тому, кто придет с проверкой к владельцу "гринпаспорта"
Арахамия: Не посчастливится тому, кто придет с проверкой к владельцу "гринпаспорта"
Фото: sluga-narodu.com

Партия "Слуга народа" в первом квартале 2022 года намерена анонсировать большую налоговую реформу. Об этом заявил глава парламентской фракции Давид Арахамия в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению Арахамии, представители бизнеса одобрят запланированную реформу.

"Условно, это такая индульгенция. Если ты платишь налоги, то у тебя есть "гринпас", и к тебе вообще никто не имеет права подходить и проверять твой бизнес. Не платишь налоги – у тебя, соответственно, много проблем, твой бизнес проверяют. В результате человек понимает, что он в "зеленой" зоне – с благоприятным климатом, в "желтой" – с потенциальным риском, или в "красной" – тогда пощады не будет и государство применит к нему всевозможные карательные меры", – пояснил Арахамия.

Он подчеркнул, что в законопроекте будут предусмотрены санкции к представителям госорганов, которые придут проверять бизнесы, получившие "индульгенцию".

"Не посчастливится тому, кто придет с проверкой к владельцу "гринпаспорта", независимо от того, какой проверяющий орган он представляет, ему будет грозить наказание вплоть до увольнения", – сказал политик.

Арахамия также опроверг заявление министра финансов Сергея Марченко в интервью НВ о проверках доходов физлиц после окончания налоговой амнистии. По словам главы Минфина, с 1 сентября 2022 года в случае, если человек сделает крупную покупку, не задекларировав доходы и не пройдя амнистию, налоговая "автоматически" будет проверять все доходы и налоги этого гражданина начиная с 1995 года и сопоставлять эти данные со стоимостью приобретенного объекта. 

"Это невозможно. Мне понятно, почему министр финансов так говорит: он отвечает за сборы. Но во-первых, это сделать практически невозможно. А во-вторых, у нас категорический протест против этого внутри фракции. Скажу так – этого не будет", – заявил Арахамия.

Контекст:

В феврале президент Владимир Зеленский внес в парламент пакет законопроектов о налоговой амнистии: №5153 о внесении изменений в Налоговый кодекс№5154 о внесении изменений в Бюджетный кодекс, №5155 об изменениях в закон о валюте и валютных операциях, а также №5156 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Украины. Все они уже приняты Верховной Радой и подписаны президентом.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в интервью "Интерфакс-Украина" анонсировал также регистрацию в парламенте до конца 2021 года законопроекта о снижении налогообложения доходов физических и юридических лиц, а также введение налога на выведенный капитал.

Теги: налоги, бизнес, реформы, доходы, законопроект, Сергей Марченко, Слуга народа, проверки, Давид Арахамия, налоговая реформа, амнистия капиталов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании
25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании
В Spotify появилась официальная страница Украины
В Spotify появилась официальная страница Украины
Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая
Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая
Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии
Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова сверкнула грудью и крупным планом показала голый пах
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова сверкнула грудью и крупным планом показала голый пах
Горбунов показал, как выглядят тренеры и ведущие нового сезона шоу "Голос країни" в первый день съемок
Горбунов показал, как выглядят тренеры и ведущие нового сезона шоу "Голос країни" в первый день съемок
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной
  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"
  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"
Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников
Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников
"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей
"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей
"Хочется задержать взгляд". Жена Петросяна развела ноги перед камерой
"Хочется задержать взгляд". Жена Петросяна развела ноги перед камерой
Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении
Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении
"Я призываю наслаждаться каждым мгновением". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в сексуальном корсете
"Я призываю наслаждаться каждым мгновением". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в сексуальном корсете
"Мой муж ушел из жизни три месяца назад". Хакамада рассказала, где и с кем встретит Новый год
"Мой муж ушел из жизни три месяца назад". Хакамада рассказала, где и с кем встретит Новый год
  Американец в знак протеста против масочного режима на борту самолета надел вместо маски стринги. Видео
  Американец в знак протеста против масочного режима на борту самолета надел вместо маски стринги. Видео
"Вкусности девичьи видны". Глюк'oZa крупным планом показала пятую точку
"Вкусности девичьи видны". Глюк'oZa крупным планом показала пятую точку
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте (91391)
2
"Я извинилась". Актриса, сыгравшая напарницу Сердючки Гелю, рассказала, как помирилась с Данилко (31623)
3
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (21559)
4
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (18279)
5
В США женщина за полтора года обменяла заколку для волос на дом (18245)
6
"Мне всего 18, и я не смогу это повторить". 52-летняя Энистон показала растяжку во время тренировки (17468)
7
"Мама убьет меня". Сын Шварценеггера показал, что сделал со своими волосами (12204)
8
"Как дива", "Красавица". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила плечи и ноги в новогоднем секси-образе (11457)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS