"Если платишь налоги, вообще никто не имеет права проверять твой бизнес". Арахамия анонсировал введение "индульгенции" для бизнеса

По мнению Арахамии, представители бизнеса одобрят запланированную реформу.

"Условно, это такая индульгенция. Если ты платишь налоги, то у тебя есть "гринпас", и к тебе вообще никто не имеет права подходить и проверять твой бизнес. Не платишь налоги – у тебя, соответственно, много проблем, твой бизнес проверяют. В результате человек понимает, что он в "зеленой" зоне – с благоприятным климатом, в "желтой" – с потенциальным риском, или в "красной" – тогда пощады не будет и государство применит к нему всевозможные карательные меры", – пояснил Арахамия.

Он подчеркнул, что в законопроекте будут предусмотрены санкции к представителям госорганов, которые придут проверять бизнесы, получившие "индульгенцию".

"Не посчастливится тому, кто придет с проверкой к владельцу "гринпаспорта", независимо от того, какой проверяющий орган он представляет, ему будет грозить наказание вплоть до увольнения", – сказал политик.

Арахамия также опроверг заявление министра финансов Сергея Марченко в интервью НВ о проверках доходов физлиц после окончания налоговой амнистии. По словам главы Минфина, с 1 сентября 2022 года в случае, если человек сделает крупную покупку, не задекларировав доходы и не пройдя амнистию, налоговая "автоматически" будет проверять все доходы и налоги этого гражданина начиная с 1995 года и сопоставлять эти данные со стоимостью приобретенного объекта.

"Это невозможно. Мне понятно, почему министр финансов так говорит: он отвечает за сборы. Но во-первых, это сделать практически невозможно. А во-вторых, у нас категорический протест против этого внутри фракции. Скажу так – этого не будет", – заявил Арахамия.