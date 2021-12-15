Гетманцев пообещал бизнесу прозрачный и бесплатный подход налоговой службы к изучению каждого случая

Даниил Гетманцев: Если на каком-либо уровне вам предложат оплатить "услугу", прошу сразу же обращаться ко мне. Телефон и почту вы знаете Фото: Данило Гетманцев / Facebook

"Хочу обратиться к реальному бизнесу, который был идентифицирован системой как рисковый ввиду определенных условий хозяйствования в прошлом. Вам необходимо подать информацию и копии документов с пояснениями своей хозяйственной деятельности в НГС в электронной форме. С перечнем документов, которые необходимо подать для рассмотрения вопроса об исключении плательщика налога из списка рисковых, можно ознакомиться в постановлении КМУ №1165 от 11 декабря 2019 года", – написал политик.

Он объяснил, что по результатам изучения доводов налоговая примет решение о восстановлении таблицы либо об отмене статуса рисковости в соответствии с законом.

"Сделано будет это незамедлительно и, что важно понять, без какого-либо вознаграждения. В случае, если все же на каком-либо уровне вам предложат оплатить эту "услугу", прошу сразу же обращаться ко мне. Телефон и почту вы знаете. Приношу извинения за некоторые неудобства. Поверьте, все наши действия необходимы, чтобы раз и навсегда положить конец коррупции в налоговой службе", – подытожил Гетманцев.