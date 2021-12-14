ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Миллиардные "cкрутки" НДС вернутся, если не убрать крышующих – Джангиров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дмитрий Джангиров: Главный вопрос заключается в том, будут ли вычищены схемы "скруток" вместе с теми, кто их крышевал в налоговой
Дмитрий Джангиров: Главный вопрос заключается в том, будут ли вычищены схемы "скруток" вместе с теми, кто их крышевал в налоговой
Фото: ukrlife.tv

Если на своих должностях останутся те, кто покрывает схемы по уклонению от налогов, то борьба со схемами не будет иметь успеха, написал политический аналитик Дмитрий Джангиров в своем блоге на сайте "Капитал" под заголовком "Доберется ли борьба со "скрутками" НДС до их "крестных отцов" в налоговой?".

"В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики [нардеп от "Слуги народа"] Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке "скруток" НДС. Однако исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является, как правило, не более чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов. И уровень истерики, как по мне, только подтверждает, что Гетманцев явно наступил "скруткам" на горло", – написал Джангиров.

Он отметил, что среди нестандартных схем работы действительно махинациями являются около 10%.

"Группа риска" очевидна – нестандартные инновационные схемы, так называемые таблицы, которых примерно 52 тыс. Преимущественно это белый бизнес с действительно инновационными механизмами производства, переработки и т.д. Но есть и схемы, от которых (в случае их реалистичности) рыдали бы от зависти средневековые алхимики, то есть абсолютно нереалистичные и технологически нереализуемые. А значит, однозначно "обналовые". Их оказалось примерно 10%, но именно с них и живет коррумпированная часть мытарей, тех, которых Даниил Гетманцев обозначил "все эти налоговики с четырехэтажными домами в предместьях, счетами за границей и автомобилями стоимостью, превышающей 10 их годовых зарплат", – добавил политический аналитик.

По данным Джангирова, ожидаемый эффект для бюджета от ликвидации "скруток" – 1 млрд грн в месяц.

"И что немаловажно – это не дополнительные деньги с "белого бизнеса", а доставшаяся государству часть налогов, уведенная "схемотехниками" в содружестве с коррумпированными налоговиками. Главный вопрос заключается в том, будут ли вычищены схемы "скруток" вместе с теми, кто их крышевал в налоговой. Ибо если останутся на своих должностях "крышующие", то схемы через время восстановятся, аки Феникс из пепла", – подытожил автор.

Контекст:

"Скрутки" – механизм взаимозачета налоговых обязательств одних компаний путем "покупки" (как правило, фиктивного) налогового кредита у других с использованием конвертационных центров и фирм-однодневок. Объем этого "рынка" агентство "РБК-Украина" оценивает в 30–60 млрд грн в год.

Теги: налоги, коррупция, НДС, деньги, финансы, Дмитрий Джангиров, Даниил Гетманцев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мужик врезался и сбежал". Жена Анатолия Анатолича попала в ДТП на Оболони
"Мужик врезался и сбежал". Жена Анатолия Анатолича попала в ДТП на Оболони
"Какие шикарные ноги", "В таком платье можно залететь не только от мужа". Дорофеева восхитила новогодним образом
"Какие шикарные ноги", "В таком платье можно залететь не только от мужа". Дорофеева восхитила новогодним образом
Пожар в квартире Хлебниковой. Певица прервала молчание и записала обращение из больницы спустя почти месяц после госпитализации
Пожар в квартире Хлебниковой. Певица прервала молчание и записала обращение из больницы спустя почти месяц после госпитализации
  "Первым сметут со стола". Рецепт новогоднего салата "Королевский"
  "Первым сметут со стола". Рецепт новогоднего салата "Королевский"
"Ого!", "Отрыв башки". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась в образе hot mama
"Ого!", "Отрыв башки". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась в образе hot mama
  Джамала рассказала, почему ее родители не живут вместе
  Джамала рассказала, почему ее родители не живут вместе
"Шикарная детка", "Такая смелая". Седокова в очень коротком платье прогнулась на капоте авто
"Шикарная детка", "Такая смелая". Седокова в очень коротком платье прогнулась на капоте авто
Жена Ярославского показала, какими были ее родители 40 лет назад в день свадьбы и как они выглядят сейчас
Жена Ярославского показала, какими были ее родители 40 лет назад в день свадьбы и как они выглядят сейчас
Потап рассказал о совместном бизнесе с экс-бойфрендом Каменских Дятловым
Потап рассказал о совместном бизнесе с экс-бойфрендом Каменских Дятловым
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена
  Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать". В нем упоминаются украинцы. Видео
  Вышел первый трейлер фильма Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать". В нем упоминаются украинцы. Видео
Назвал крошкой и пригласил к себе. Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" по знакомству поздравил Цибульскую с 36-летием
Назвал крошкой и пригласил к себе. Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" по знакомству поздравил Цибульскую с 36-летием
"Обязательно будем уделять время Украине". Потап заявил, что они с Каменских ради ее карьеры уезжают за границу
"Обязательно будем уделять время Украине". Потап заявил, что они с Каменских ради ее карьеры уезжают за границу
"Шикарная женщина". Хореограф "Танцев со звездами" Шоптенко показала голую грудь
"Шикарная женщина". Хореограф "Танцев со звездами" Шоптенко показала голую грудь
"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир
"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир
"Дерзкая и смелая". 50-летняя Орбакайте широко развела ноги перед объективом
"Дерзкая и смелая". 50-летняя Орбакайте широко развела ноги перед объективом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (196752)
2
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность (71304)
3
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком (63161)
4
"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне (62785)
5
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (49832)
6
"Богиня, госпожа, принцесса". Каменских оголила грудь, ноги и перекрасилась в блондинку (49491)
7
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (42575)
8
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности (40348)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS