ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Рада приняла в первом чтении законопроект, противодействующий финансовым пирамидам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Усиление полномочий Нацкомиссии по ценным бумагам входит в число обязательств, принятых Украиной перед МВФ
Усиление полномочий Нацкомиссии по ценным бумагам входит в число обязательств, принятых Украиной перед МВФ
Фото: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України / Facebook

Рада приняла в первом чтении законопроект №5865 "О внесении изменений в Закон "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков" и некоторые другие законодательные акты Украины о регулировании и надзоре на рынках капитала и организованных товарных рынках". Законопроект поддержали 247 народных депутатов, передает корреспондент "ГОРДОН".

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, представляя законопроект, пояснил, что документ направлен на усиление полномочий Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и противодействие финансовым пирамидам – вводит механизмы такого противодействия и предоставляет НКЦБФР право проводить исследования относительно их создания. Он также содержит положения, "направленные на создание цивилизованного фондового рынка". 

По словам Гетманцева, в Украине действует около 100 финансовых пирамид, а от их деятельности пострадали до 1,5 млн украинских граждан, "и это сегодня, это не в 90-е". Он подчеркнул, что только B2B Jewelry обманула 600 тыс. украинцев на общую сумму $250 млн. 

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что в связи с принятием в 2020 году законов "О рынках капитала и организованных товарных рынках" и "О товарных биржах" НКЦБФР нуждается в усилении регуляторной состоятельности, а также расширении полномочий и внедрении соответствующих механизмов их реализации.

В документе также указано, что НКЦБФР с 1996 года является членом Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), однако до сих пор не присоединилась к Многостороннему меморандуму IOSCO и не получила полноценного членства в этой организации, в том числе из-за недостаточного законодательного обеспечения высокого уровня институциональной способности.

Кроме того, законопроект предусматривает закрепление гарантий независимости НКЦБФР и предоставляет ей дополнительные полномочия в части правоприменения и расследования нарушений. Отдельные положения посвящены защите сотрудников регулятора от любого незаконного влияния, давления, вмешательства, а также особенностям финансирования и материально-технического обеспечения деятельности Нацкомиссии.

Контекст:

Украина взяла на себя обязательство принять подобный закон об усилении независимости и институциональной способности НКЦБФР в рамках меморандума с МВФ, заключенного в ноябре 2021 года.

Теги: Верховная Рада, МВФ, фондовый рынок, меморандум, финансы, Даниил Гетманцев, финансовая пирамида, НКЦБФР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир
"В ротик давай?" Киркоров запихнул журналистке свой зефир
"Дерзкая и смелая". 50-летняя Орбакайте широко развела ноги перед объективом
"Дерзкая и смелая". 50-летняя Орбакайте широко развела ноги перед объективом
"Ура! Наконец-то 37!" Жена Тигипко в свой день рождения снялась в "голом" платье
"Ура! Наконец-то 37!" Жена Тигипко в свой день рождения снялась в "голом" платье
  "А, это те поющие трусы?" Полякова призналась, что Крутой отказался смотреть ее выступление на отдыхе в Монако
  "А, это те поющие трусы?" Полякова призналась, что Крутой отказался смотреть ее выступление на отдыхе в Монако
"Как можно брать животных под интерьер?" Волочкова после смерти питомца обзавелась новым за €6 тыс
"Как можно брать животных под интерьер?" Волочкова после смерти питомца обзавелась новым за €6 тыс
  Ведущий вынудил обладательницу титула "Мисс Вселенная 2021" мяукать на сцене. Шесть лет назад он перепутал имя победительницы. Видео
  Ведущий вынудил обладательницу титула "Мисс Вселенная 2021" мяукать на сцене. Шесть лет назад он перепутал имя победительницы. Видео
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной
  Названы фильмы и сериалы, номинированные на бойкотируемую в Голливуде премию "Золотой глобус"
  Названы фильмы и сериалы, номинированные на бойкотируемую в Голливуде премию "Золотой глобус"
"Ух ты, ляля". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в просторном платье, скрывающем талию
"Ух ты, ляля". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в просторном платье, скрывающем талию
"По глазам видно – скучает". Автор студии "Квартал 95" показал то самое селфи, из-за которого Зинченко приревновал жену к Зеленскому
"По глазам видно – скучает". Автор студии "Квартал 95" показал то самое селфи, из-за которого Зинченко приревновал жену к Зеленскому
"Это перебор. Нелюбовь". Богомолов обматерил Собчак и назвал идиоткой и дурой
"Это перебор. Нелюбовь". Богомолов обматерил Собчак и назвал идиоткой и дурой
Восьмилетний сын Рудковской избил за столом известного артиста
Восьмилетний сын Рудковской избил за столом известного артиста
Дочь Зиброва выходит замуж. Названо имя жениха
Дочь Зиброва выходит замуж. Названо имя жениха
Жена Макаревича призналась, что артист часто упрекает ее в ненависти к России
Жена Макаревича призналась, что артист часто упрекает ее в ненависти к России
"Воланы и сексуальные разрезы". Андре Тан и Соня Плакидюк вместе выпустили новогоднюю коллекцию одежды. Фото
"Воланы и сексуальные разрезы". Андре Тан и Соня Плакидюк вместе выпустили новогоднюю коллекцию одежды. Фото
  "Вывернула душу наизнанку". Loboda показала голый пах вблизи
  "Вывернула душу наизнанку". Loboda показала голый пах вблизи
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Чуть не вырвало от фото", "Думали, дно пробито, но снизу постучали". Волочкова показала снимки с двумя мужчинами (195606)
2
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (159618)
3
"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне (59346)
4
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком (49196)
5
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность (39058)
6
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности (38265)
7
"Богиня, госпожа, принцесса". Каменских оголила грудь, ноги и перекрасилась в блондинку (37530)
8
"Мать, ты че?", "Думаю, что теперь я лесбиянка". Леди Гага обнажила грудь в асимметричном декольте (34722)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS