Рада приняла в первом чтении законопроект, противодействующий финансовым пирамидам

Усиление полномочий Нацкомиссии по ценным бумагам входит в число обязательств, принятых Украиной перед МВФ Фото: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України / Facebook

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, представляя законопроект, пояснил, что документ направлен на усиление полномочий Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и противодействие финансовым пирамидам – вводит механизмы такого противодействия и предоставляет НКЦБФР право проводить исследования относительно их создания. Он также содержит положения, "направленные на создание цивилизованного фондового рынка".

По словам Гетманцева, в Украине действует около 100 финансовых пирамид, а от их деятельности пострадали до 1,5 млн украинских граждан, "и это сегодня, это не в 90-е". Он подчеркнул, что только B2B Jewelry обманула 600 тыс. украинцев на общую сумму $250 млн.

Народні депутати #Рада9 прийняли за основу #ЗП5865 «Про внесення змін до Закону "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках» pic.twitter.com/izTEwRy3v2 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 14, 2021

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что в связи с принятием в 2020 году законов "О рынках капитала и организованных товарных рынках" и "О товарных биржах" НКЦБФР нуждается в усилении регуляторной состоятельности, а также расширении полномочий и внедрении соответствующих механизмов их реализации.

В документе также указано, что НКЦБФР с 1996 года является членом Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), однако до сих пор не присоединилась к Многостороннему меморандуму IOSCO и не получила полноценного членства в этой организации, в том числе из-за недостаточного законодательного обеспечения высокого уровня институциональной способности.

Кроме того, законопроект предусматривает закрепление гарантий независимости НКЦБФР и предоставляет ей дополнительные полномочия в части правоприменения и расследования нарушений. Отдельные положения посвящены защите сотрудников регулятора от любого незаконного влияния, давления, вмешательства, а также особенностям финансирования и материально-технического обеспечения деятельности Нацкомиссии.