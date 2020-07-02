Зеленский прекратил деятельность Нацкомфинуслуг

Комиссия по ликвидации Нацкомиссии государственного регулирования рынков финансовых услуг, созданная в соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского, должна отчитаться о результатах работы в течение трех месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил деятельность Национальной комиссии государственного регулирования рынков финансовых услуг. Об этом говорится в указе №259/2020 от 30 июня.

"Во исполнение закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" постановляю: прекратить деятельность Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации", – сказано в документе.

Зеленский также создал комиссию по ликвидации регулятора. Ее возглавила руководитель аппарата Нацкомфинуслуг Татьяна Галабудская. В течение трех месяцев она должна отчитаться о проделанной работе.

Так называемый закон "о сплите", который предусматривает упразднение Нацкомфинуслуг и распределение ее функций между Национальным банком Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, был принят Верховной Радой 12 сентября 2019 года (принятие документа было одним из обязательств Украины перед Международным валютным фондом). Зеленский подписал его 17 октября.