Нацкомиссия по ценным бумагам согласовала продажу одной из крупнейших фондовых бирж Украины китайской компании

Владельцем 49,9% акций украинской "Фондовой биржи ПФТС" стала китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange.

Национальная комиссия Украины по ценным бумагам и фондовому рынку 12 марта согласовала продажу существенного пакета акций "Фондовой биржи ПФТС" китайским инвесторам Яну Дуншену и Дай Чжунюну, связанным с китайской биржей BOCE. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Информация о продаже 49,9% акций украинской биржи ПФТС товарной бирже Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг, Китай) появилась в январе текущего года.

Годовой оборот BOCE – $1 трлн. Компания основана в 2009 году с участием частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета города Тяньцзинь. В 2017 году Bohai Commodity Exchange купила Украинский банк реконструкции и развития.

Объем торгов на "Фондовой бирже ПФТС" составил за три квартала 2019 года 77,7 млрд грн. Это более трети оборота фондовых бирж Украины.