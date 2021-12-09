"Кончится тюрьмой!" Гетманцев пригрозил налоговикам, которые берут взятки

"Дорогие друзья-налоговики. Как вы знаете, сейчас в налоговой происходят необратимые процессы. Их цель – прекращение схем по системному уклонению от уплаты НДС, в простонародье – "скруток". Налоговик – это служба, в правильном значении этого слова. Те, кто работает в налоговой с целью получать дополнительный доход, – увольняйтесь и ищите применение своим знаниям в других сферах. Если же вам поступили предложения заплатить, чтобы остаться в службе, не верьте, это мошенники. Кто хочет на этом заработать, знайте: если возьмете с людей хоть копейку, никто вам не поможет. Кончится тюрьмой! Если вы честны, никто вас не уволит. А обо всех выявленных коррупционерах буду заявлять открыто и публично!" – написал политик.

Он также обратился к налогоплательщикам.

"Дорогие друзья-налогоплательщики. Если вам предлагают "услугу", знайте: это в прошлом. Те, кто это делает, – мошенники. Если вы чувствуете, что ваши права нарушают налоговики, прошу, обращайтесь. Услышу каждого", – подытожил он.