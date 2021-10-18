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"Скрутки" на $1,5 млрд: СМИ сравнили схемы Любченко с траншем МВФ

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В 2020 году из-за налоговых схем бюджет потерял 27 млрд грн, пишет "РБК-Украина"
В 2020 году из-за налоговых схем бюджет потерял 27 млрд грн, пишет "РБК-Украина"
Фото: depositphotos.com

До конца года Украина может получить очередной транш кредита от Международного валютного фонда в размере до $1,5 млрд, и эта сумма сравнима с потерями, которые понес бюджет Украины из-за одной из наиболее масштабных схем, связанной со "скрутками" налога на добавленную стоимость, пишет 18 октября "РБК-Украина". Агентство утверждает, что ответственность за схему лежит на вице-премьер-министре и министре экономики Алексее Любченко.

Автор статьи Александр Хищенко напомнил, что в правительстве Николая Азарова Любченко был заместителем руководителя фискального ведомства, из-за чего Минюст сначала подтверждал, что он подпадает под люстрацию, а затем отозвал этот вывод.

"Одним из ключевых вызовов, который эксперты называли для нового главы ГНС еще в марте – апреле 2020 года, стало решение проблемы "скруток" НДС. Речь о практике формирования фиктивного налогового кредита за счет торговли товарами широкого потребления (бытовой импорт, топливо, продукты питания) и дальнейшей "продажи" такого кредита компаниям, которые хотят уменьшить свою налоговую нагрузку (как правило, экспортеры). Масштабы явления оцениваются в 30–60 млрд грн потерь для бюджета ежегодно или порядка 3–5 млрд грн в месяц в зависимости от сезона. При этом все участники "скруток" видны в базах налоговой. Поэтому совершение фиктивных сделок невозможно без участия самих фискалов, которые должны "закрывать глаза" на эти операции", – утверждает журналист.

Несмотря на публичные заявления о ликвидации "скруток", по этой схеме при Любченко стали работать еще активнее, заявил он.

"Согласно отчету ВСК (временной следственной комиссии Верховной Рады. – "ГОРДОН"), в 2020 году из-за схем бюджет потерял 27 млрд грн, в частности, в период с мая по декабрь 2020 года, когда ГНС возглавлял Любченко, объем "скруток" составил 19,6 млрд грн или порядка 2,5 млрд грн ежемесячно. В период с января по май 2021 года объем транзитно-конвертационного оборота составил 12,4 млрд грн. – отмечается в публикации. – За период июнь – август 2021 было "скручено" около 9,5 млрд грн. За эти три месяца "скрутки" были зафиксированы во всех регионах Украины, кроме Черновицкой области. Лидерами по таким фактам являются Львовская, Харьковская области и город Киев, а также Донецкая и Киевская области. По данным ВСК, в ряде регионов более половины сигналов о необходимости реагирования на "скрутки", как выяснила комиссия, попросту игнорируются. Например, во Львовской области налоговики "отработали" только 20% выгодоприобретателей коррупционных схем, в Одесской – 33%, в Харьковской – 45%".

Журналист подчеркивает, что есть данные об 1% от суммы, который получают фискалы, чтобы "не замечать" схему. 

"В частности, именно такая цифра указана в документах, связанных с участием в "скрутках" Государственной продовольственной зерновой корпорации и ее подрядчиков. Также из опубликованных в медиа документов известен персональный перечень лиц в руководстве ГНС, которые якобы непосредственно отвечают за реализацию схем. Кроме самого Любченко, координацией, по данным аналитических отчетов, обнародованных в СМИ, могут быть причастны и нынешний глава ГНС Евгений Олейников (при Любченко был его заместителем). Также в схеме якобы задействованы помощник Любченко Сергей Крамар, директор департамента управления рисками ГНС Антон Чиж, начальник управления рисков Александр Осаволюк. В опубликованных накануне документах, связанных с ГПЗКУ, также фигурирует фамилия помощника Любченко, бывшего главы ГФС и Фонда госимущества, Игоря Билоуса", – перечислил Хищенко.

Автор подчеркнул, что при этом в Минфине называют ГНС одной из самых профессиональных команд. 

"Несколько недель назад в правительстве и прессе появились сигналы о том, что Любченко якобы пытался "продлить" свое пребывание на должности, предлагая кому-то в высшем руководстве страны солидное вознаграждение. Впрочем, источники во фракции СН и в правительстве утверждают, что такого рода диалоги из области "полумифических", однако признают, что на Банковой уже появилась "усталость" от информскандалов с участием первого вице-премьера. Попытки чиновника "заглушить" эти скандалы волной положительных информповодов успехом особо не увенчались. Сейчас схемами с неуплатой НДС собирается активно заниматься вновь созданное Бюро экономической безопасности. Однако, для реальной эффективности необходимо вначале побороть политическую первопричину существования схем – привлечь к ответственности чиновников-организаторов", – подытоживает "РБК-Украина".

Теги: налоги, коррупция, НДС, ГФС, Алексей Любченко, Минфин
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