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Елизаров: Мы докажем, почему НДС не нужен и почему это коррупционный налог

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Елизаров назвал НДС "полностью коррупционным налогом"
Елизаров назвал НДС "полностью коррупционным налогом"
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Управляющий партнер "Савик Шустер Студии" Павел Елизаров предлагает политикам оставить в Украине два налога – налог на покупку и налог с физического лица на доход 10%. Об этом он рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"НДС – коррупционный налог полностью. По-моему, только ленивый не сказал, сколько там воруется денег. И ЕСВ – налог на зарплату физических лиц, который платят предприниматели, – 22%", – сказал Елизаров.

Он заявил, что, если убрать эти три налога, гражданы страны будут платить один раз во время покупки товаров – 4% физические лица и 6% организации.

"Мы докажем, почему НДС не нужен и почему это коррупционный налог. Дискуссия с бизнесом в данный момент идет. Бизнес очень трудно выходит из ракушки. Ведь на самом деле Украина – страна иллюзий. Во всех отношениях, куда ни войдешь. Каждый бизнес себе придумал нычку: кто-то стал СПДшником. Мы приходим в любой ресторан, приходим на Крещатике в любой магазин… У меня есть товарищ, который торгует одеждой. У него 150 СПДшников, и он через них торгует одеждой и платит 5%. При этом он мучается: они пропадают, запивают… Администрирование 150 человек – очень непростая вещь", – отметил Елизаров.

Шустер и Елизаров: Если ввести в Украине безусловный базовый доход, Крым сюда приплывет сам. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, Савик Шустер, коррупция, НДС, предприниматели, Павел Елизаров
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