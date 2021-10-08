Елизаров: Налоговики говорят: "Среди нынешних нардепов есть люди, которые за последние 10 лет ни копейки налогов не заплатили"

"Я когда беседовал в налоговой с людьми, они говорят: "А ты знаешь, что среди депутатов, пришедших в текущий парламент, есть люди, которые за последние 10 лет ни копейки не заплатили?" А эти люди у нас в студии выступают. Они так яростно кричат здесь… Я сижу и думаю: "Ты сначала заплати налоги, а потом рассказывай, как надо побелить тротуар, асфальт или что-то сделать полезное в городе", – сказал он.

Продюсер считает, что должны быть открыты данные, кто сколько платит налогов.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube