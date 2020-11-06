Шустер: Мой лучший друг – Елизаров. Без Павла успех нашего ток-шоу был бы почти невозможен

Шустер: Наша история немножко кинематографическая, голливудская. Сначала мы подрались – потом мы подружились Фото: Шустер online / Facebook

Телеведущий, журналист Савик Шустер в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что его дружба с продюсером ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Павлом Елизаровым начиналась с конфликта.

"Ну, наша история немножко кинематографическая, голливудская. Сначала мы подрались – потом мы подружились. Ну вот так оно было реально. Рассказывать всякие истории, как мы это делали, решали... Это не так. Сначала было вот это, а потом как обычно, как бывает в хороших голливудских фильмах: люди подружились – и сделали что-то серьезное", – сказал он, отвечая на вопрос о том, как начались партнерство и дружба с Елизаровым.

Бацман спросила Шустера, кто его лучший друг

"В данный момент – Павел Александрович [Елизаров]", – сказал он, отметив, что дружба с Елизаровым длится около 10 лет.

"Думаю, что без Павла [успех нашего ток-шоу] был бы почти невозможен. Я говорю "почти", потому что все же можно делать плохо. Но то, что мы делаем это хорошо и что делаем это регулярно хорошо, – это, конечно, большая заслуга Павла", – добавил Шустер.

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