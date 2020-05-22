Интервью с Гиркиным неудобно русским, поэтому Гордон оказался один на один – Елизаров

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым) прежде всего "неудобно русским", отсюда и резонанс. Но такие интервью необходимы, чтобы "знать врага", с которым Украина воюет уже шесть лет, заявил генпродюсер ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Павел Елизаров.

Павел Елизаров: Гордон – смелый человек. Не знаю, был бы я готов взять интервью с Гиркиным и потом выходить на улицу с детьми без охраны Фото: Pavlo Yelizarov / Facebook

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым) имеет историческое значение и "станет подпорным материалом в суде". Об этом в интервью "КП в Украине" заявил генеральный продюсер ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Павел Елизаров.

"Дима очень хорошо подготовился к интервью. Он проанализировал много фактов, и все вопросы, которые задавал, системные и структурные. Грубо говоря, в одном интервью есть вся линейка событий, которые происходили в то время. Оно точно имеет определенное историческое значение для анализа в будущем, как и что у нас происходило. И станет подпорным материалом в суде", – сказал Елизаров.

Он напомнил, что пять лет назад Шустер взял интервью у двоих российских спецназовцев – сержанта Александра Александрова и капитана Евгения Ерофеева, которые были задержаны вблизи города Счастье Луганской области 16 мая 2015 года во время боя с подразделением ВСУ. Оба получили ранения и были госпитализированы в одну из больниц Киева. Суд признал их виновными в ведении агрессивной войны на территории Украины, участии в террористической организации и совершении теракта. Александрова и Ерофеева в Украине приговорили к 14 годам тюрьмы. В конце мая 2016 года их обменяли на Надежду Савченко.

"У нас происходила подобная ситуация, когда задержали двух российских диверсантов. Тогда главой СБУ был Валентин Наливайченко. Он нас приглашает и говорит: есть русские, они лежат раненые в больнице, можно сделать интервью. Поговорить, показать, что русские солдаты присутствуют на территории Украины. Ведь на тот момент все говорили, что их нет. Савик сделал интервью с этими солдатами, мы все показали по ТВ. Прошло время, и нас вызывают в суд. Потому что солдаты решили поменять свои показания и начали рассказывать, что это было не то и не так, когда у них брали интервью. Как оказалось, если бы мы тогда не взяли это интервью, судье сложнее было бы принимать решение", – рассказал Елизаров.

Генпродюсер убежден, что подобные интервью необходимы, чтобы "знать врага", а также добавил, что прежде всего интервью с Гиркиным "неудобно русским".

"Поэтому прецедент на самом деле уже есть. Просто сейчас устроили хайп. Моя личная позиция – мы должны знать врага, кто он, почему он совершил те или иные действия, должны делать выводы. Интервью с Гиркиным может не нравиться многим людям на территории Украины, которые, может, тоже вели себя неправильно в тот период. И оно неудобно русским. Поэтому Дима оказался один на один", – подчеркнул Елизаров.

Он добавил, что считает поступок Гордона смелым, поскольку после таких интервью, которые вызвали резонанс в обществе, возникает "опасность за свою жизнь и здоровье".

"Он [Гордон] независимый журналист. Не знаю, хватило бы у меня смелости войти в такой клинч. Не уверен. Я не считаю, что сегодня общество готово широко смотреть на процесс. Дима точно смелый человек. Не знаю, был бы я готов взять такое интервью даже с учетом опаски за свою жизнь и здоровье. И хотел бы я потом выходить на улицу с детьми без охраны", – подытожил Елизаров.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая. Оно было записано по Skype. Во время интервью Гиркин признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде. Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.

В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и бывшим "прокурором" аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое вышло ранее в этом месяце, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что информация, озвученная Гиркиным, может быть использована в судебном процессе против последнего. "Для меня очевидно, что часть вопросов была подготовлена с целью, чтобы Гиркин попался", – подчеркнул представитель Bellingcat.

В СБУ заявили, что программы с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины, и отметили, что проведение интервью было инициативой журналиста.

Во время аннексии Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия "министра обороны ДНР" и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.