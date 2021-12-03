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Украинцы в рамках налоговой амнистии задекларировали уже 250 млн грн – Гетманцев

Одноразовое добровольное декларирование проводится с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года
Одноразовое добровольное декларирование проводится с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

В рамках налоговой амнистии украинцы по состоянию на 3 декабря задекларировали 250 млн грн. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики, наредп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

По словам нардепа, за последние 12 дней сумма задекларированных активов возросла на 20%. 

Он написал, что бюджет получил за счет этого 10,4 млн грн сборов.


Контекст:

15 июля Верховная Рада приняла закон о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. Сбор со специального декларирования предусмотрен по ставкам от 2,5% до 9%. При этом государство гарантирует декларанту освобождение от уплаты налогового долга в случае выплаты им полной суммы сбора по специальной декларации, неразглашение данных в декларации (есть исключения), а также запрет на использование информации из деклараций в расследованиях и проверках в отношении декларанта и как доказательства в уголовных производствах против него.

Закон о налоговой амнистии не освобождает от ответственности за коррупцию, заявлял Гетманцев 1 июля.

Нацбанк Украины 6 августа определил порядок открытия и ведения счетов со специальным режимом использования в национальной и иностранных валютах, а также банковских металлах для одноразового добровольного декларирования.

Одноразовое добровольное декларирование проводится с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года, уточнили в НБУ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: налоги, Даниил Гетманцев, налоговая декларация, амнистия капиталов
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