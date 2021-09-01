Гетманцев: На руках украинцев $50 млрд. Если из них хотя бы треть выйдет "вбелую", будем считать это большой победой

"В Украине на руках у людей, по ряду оценок, $50 млрд, а по другим – и того больше. Если из них хотя бы треть выйдет "вбелую" (не только в деньгах – в разных активах), мы будем считать это большой победой", – сказал он.

По его словам, у налоговой амнистии, которая началась 1 сентября, есть три цели: вывести "вбелую" активы и сбережения, вернуть деньги в экономику, а также фискальная, "но она точно не основная".

Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты. Читайте полную версию интервью