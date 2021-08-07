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Кабмин готовит законопроект о введении контроля за расходами граждан – Гетманцев

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Гетманцев: Никто не собирается вводить никакой новый налог ни на какие покупки
Гетманцев: Никто не собирается вводить никакой новый налог ни на какие покупки
Фото: Danil Getmantsev / Facebook

Кабинет Министров Украины планирует внести в Верховную Раду законопроект о непрямых методах налогового контроля, сообщил 5 августа в Facebook председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"Кабинет Министров готовит внесение в парламент законопроекта о так называемых непрямых методах налогового контроля. Это о том, когда налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то будет вынужден доплатить налог на расходы, которые не может объяснить", – написал он. 

Гетманцев посоветовал таким гражданам воспользоваться налоговой амнистией. По его словам, эти методы налогового контроля начнут работать после налоговой амнистии. 

https://www.facebook.com/danil.getmantsev/videos/516556186289353/

6 августа он уточнил, что законодательная инициатива не предусматривает введение нового налога. 

"Никто не собирается вводить никакой новый налог ни на какие покупки. Речь идет лишь об инициативе Кабмина, которая предусматривает реализацию непрямого контроля за доходами и расходами. Доплачивать нужно будет лишь за расходы, по которым плательщик не сможет подтвердить происхождение. Если у вас нет теневых доходов или вы воспользовались амнистией, то вам не придется в будущем доплачивать", – пояснил нардеп. 

https://www.facebook.com/danil.getmantsev/posts/5883740115034615

Контекст:

15 июля 2021 года Рада приняла закон о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. "За" проголосовали 243 народных депутата при необходимых 226. Большинство голосов (215) дала фракция "Слуги народа". Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 19 июля, через два дня закон вступил в силу. 

Закон предусматривает проведение одноразового специального добровольного декларирования активов физических лиц в период с 1 июля 2021-го по 1 июля 2022 года.

Сбор со специального декларирования предусмотрен по ставкам от 2,5% до 9%. При этом государство гарантирует декларанту освобождение от уплаты налогового долга в случае выплаты им полной суммы сбора по специальной декларации, неразглашение данных в декларации (есть исключения), а также запрет на использование информации из деклараций в расследованиях и проверках в отношении декларанта и как доказательства в уголовных производствах против него.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что, по подсчетам Министерства экономики Украины, в 2019 году уровень теневой экономики составил 29% от объема официального ВВП, а в I квартале 2020 года – 31%.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: налоги, Кабинет Министров, Даниил Гетманцев, амнистия капиталов
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