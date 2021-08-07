Кабмин готовит законопроект о введении контроля за расходами граждан – Гетманцев

"Кабинет Министров готовит внесение в парламент законопроекта о так называемых непрямых методах налогового контроля. Это о том, когда налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то будет вынужден доплатить налог на расходы, которые не может объяснить", – написал он.

Гетманцев посоветовал таким гражданам воспользоваться налоговой амнистией. По его словам, эти методы налогового контроля начнут работать после налоговой амнистии.

6 августа он уточнил, что законодательная инициатива не предусматривает введение нового налога.

"Никто не собирается вводить никакой новый налог ни на какие покупки. Речь идет лишь об инициативе Кабмина, которая предусматривает реализацию непрямого контроля за доходами и расходами. Доплачивать нужно будет лишь за расходы, по которым плательщик не сможет подтвердить происхождение. Если у вас нет теневых доходов или вы воспользовались амнистией, то вам не придется в будущем доплачивать", – пояснил нардеп.