Зеленский подписал "ресурсный" закон

Как отмечает пресс-служба, закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" №1914-ІХ направлен на укрепление ресурсной базы бюджетов и предотвращение бюджетных потерь из-за уклонения от налогообложения.
В частности, предусмотрена индексация ставок некоторых налогов, изменение подходов к обложению НДС и акцизным налогом табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пива, а также рентной платой за использование недр для добычи руд железа.
Кроме того, документ предусматривает повышение отдельных ставок экологического налога, введение минимального налогового обязательства как налога с потенциально возможного минимального дохода с земельного участка сельскохозяйственного назначения, за исключением участков членов дачных и садоводческих кооперативов, сельхозугодий граждан в пределах населенных пунктов, земель на оккупированной территории или линии разграничения на период проведения ООС.
Также предусмотрено установление для крупных налогоплательщиков ограничения на перенесение отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий прошлых лет.
Закон также содержит нормы по урегулированию проблемных вопросов налогообложения и обеспечению поддержки бизнеса.
Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.
Правительство одобрило его на заседании 12 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.
1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении, 30 ноября – во втором. Рассматривали документ по спецпроцедуре, ограничивающей время на рассмотрение поправок (всего их было подано более 11 тыс.).
Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса". По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.
Ряд бизнес-ассоциаций (Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес-ассоциация и Союз украинских предпринимателей) выступали против принятия этого закона, а после его голосования в Раде просили президента применить к нему право вето, сообщало агентство "Интерфакс-Украина".
В Кабмине ожидали, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год, но, по оценкам Министерства финансов на декабрь, поступления от закона в государственный и местные бюджеты в целом в 2022 году составят до 30 млрд грн.