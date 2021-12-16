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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Законопроектом №5600 о повышении налогов власть ударит прежде всего по мелкому бизнесу, который выживает в кризис – экономист

Алексей Кущ: У нас же микропредпринимательство это 90% людей это не предприниматели, по сути
Алексей Кущ: У нас же микропредпринимательство – это 90% людей это не предприниматели, по сути
Фото: Алексей Кущ / Facebook

Законопроектом №5600, которым повышаются налоги, власть нанесла удар по обычным украинцам, для которых условия жизни в кризис значительно ухудшатся, об этом в комментарии изданию "ГОРДРН" заявил экономист Алексей Кущ. По его словам, законопроектом усиливается налоговое давление на мелких предпринимателей, а также усложняются условиях для их работы.

"Это и ведение книг учета, и инвентаризация, движение товарных средств со складов в магазин, ведение РРО, введение новых форм. У нас же микропредпринимательство – это 90% людей это не предприниматели, по сути. Это люди, которые просто выживают за счет предпринимательства. И вот это усложнение ведения бизнеса для них – это дополнительные накладные расходы, им надо будет брать каких-то бухгалтеров, консультантов, т.е. это все ухудшение их возможности выживать", – рассказал Кущ.

Он отметил, что законопроектом вводится налог для жителей сельской местности, которые выращивают для продажи продукцию на своих участках, что станет для них непосильным. И многие вынуждены будут продать свою землю и уезжать в город.

"Вишенка на торте – это 12 минимальных зарплат, это если превышает твой доход 12 минимальных зарплат от овощеводства, то ты должен платить 18% подоходный налог. Причем это если раньше привязывали к площади участка, брали, например, два гектара, т.е. это только от двух гектаров начиналась такая норма. А теперь убрали норму 2 га. Т.е. ты можешь выращивать хоть 50 сотках этот урожай овощей, но если ты заработал больше 78 тыс. грн в год на этих овощах – значит, ты должен платить подоходный налог 18% за овощеводство", – объяснил экономист.

Контекст:

Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.

Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении, 30 ноября – во второмРассматривали документ по спецпроцедуре, ограничивающей время на рассмотрение поправок (всего их было подано более 11 тыс.). 

Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса". По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.

Нардепы подали ряд проектов постановлений об отмене законопроекта, но 14 декабря все они Радой были отклонены, документ подписал спикер и передал на подпись президенту.

Теги: налоги, госбюджет, бюджет, кризис, законопроект, предприниматели, финансы, Алексей Кущ, Кабмин
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