Законопроектом №5600 о повышении налогов власть ударит прежде всего по мелкому бизнесу, который выживает в кризис – экономист

Алексей Кущ: У нас же микропредпринимательство – это 90% людей это не предприниматели, по сути Фото: Алексей Кущ / Facebook

"Это и ведение книг учета, и инвентаризация, движение товарных средств со складов в магазин, ведение РРО, введение новых форм. У нас же микропредпринимательство – это 90% людей это не предприниматели, по сути. Это люди, которые просто выживают за счет предпринимательства. И вот это усложнение ведения бизнеса для них – это дополнительные накладные расходы, им надо будет брать каких-то бухгалтеров, консультантов, т.е. это все ухудшение их возможности выживать", – рассказал Кущ.

Он отметил, что законопроектом вводится налог для жителей сельской местности, которые выращивают для продажи продукцию на своих участках, что станет для них непосильным. И многие вынуждены будут продать свою землю и уезжать в город.

"Вишенка на торте – это 12 минимальных зарплат, это если превышает твой доход 12 минимальных зарплат от овощеводства, то ты должен платить 18% подоходный налог. Причем это если раньше привязывали к площади участка, брали, например, два гектара, т.е. это только от двух гектаров начиналась такая норма. А теперь убрали норму 2 га. Т.е. ты можешь выращивать хоть 50 сотках этот урожай овощей, но если ты заработал больше 78 тыс. грн в год на этих овощах – значит, ты должен платить подоходный налог 18% за овощеводство", – объяснил экономист.