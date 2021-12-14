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Рада разблокировала подписание "ресурсного" законопроекта

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Теперь спикер и президент могут подписать резонансный закон
Теперь спикер и президент могут подписать резонансный закон
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины отклонила ряд проектов постановлений об отмене своего решения принять в целом правительственный законопроект о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект), передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Парламент на заседании 14 ноября отклонил 10 соответствующих проектов постановлений №5600-П14 – 5600-П23, зарегистрированных членами оппозиционных фракций.

Перед этим на заседании 3 декабря депутаты "провалили" еще 14 блокирующих проектов постановлений.

"Уважаемые коллеги, мы проголосовали все постановления, решения по ним приняты, закон разблокирован, может идти на подписание", – сказал спикер Рады Руслан Стефанчук.

Теперь председатель Верховной Рады может подписать документ и отправить его на подпись главе государства.

Контекст:

Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.

Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении, 30 ноября – во второмРассматривали документ по спецпроцедуре, ограничивающей время на рассмотрение поправок (всего их было подано более 11 тыс.). 

Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса". По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.

Теги: Верховная Рада, налоги, народные депутаты, парламент, законопроект, Налоговый кодекс, Руслан Стефанчук
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