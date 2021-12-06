Нардеп Синютка заявил, что законопроект №5600 нужен властям в политических целях: "плохим" олигархам налоги повысили, а "своим" – снизили

Олег Синютка: Власть использует этот закон с политическим мотивом. Те, кто ее критикуют, получают большие налоги Фото: dyvys.info

"Законопроект №5600 – это красивое название "ресурсный законопроект" и гнилая сущность. Поскольку если речь идет о том, что нам нужно увеличить поступления в бюджет, то в первую очередь эти средства нужно получить от налогообложения олигархов, игорного бизнеса и естественных монополий", – сказал Синютка.

Законопроект увеличивает налоговую нагрузку на малый и средний бизнес и обычных украинцев, добавил политик.

"Этот законопроект направлен против наших производителей, против мелких предпринимателей, против фермеров. Потому что за их счет власти хотят получить дополнительные поступления", – подчеркнул нардеп.

Он также отметил, что в законопроекте снижаются налоги для олигархов, близких к власти.

"Власть использует этот закон с политическим мотивом. Те, кто ее критикуют, получают большие налоги. А свои, "домашние" олигархи, то есть причастные к марганцевой руде, наоборот, избегают налогообложения", – объяснил Синютка.