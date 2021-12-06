Нардеп Синютка заявил, что законопроект №5600 нужен властям в политических целях: "плохим" олигархам налоги повысили, а "своим" – снизили

"Законопроект №5600 – это красивое название "ресурсный законопроект" и гнилая сущность. Поскольку если речь идет о том, что нам нужно увеличить поступления в бюджет, то в первую очередь эти средства нужно получить от налогообложения олигархов, игорного бизнеса и естественных монополий", – сказал Синютка.
Законопроект увеличивает налоговую нагрузку на малый и средний бизнес и обычных украинцев, добавил политик.
"Этот законопроект направлен против наших производителей, против мелких предпринимателей, против фермеров. Потому что за их счет власти хотят получить дополнительные поступления", – подчеркнул нардеп.
Он также отметил, что в законопроекте снижаются налоги для олигархов, близких к власти.
"Власть использует этот закон с политическим мотивом. Те, кто ее критикуют, получают большие налоги. А свои, "домашние" олигархи, то есть причастные к марганцевой руде, наоборот, избегают налогообложения", – объяснил Синютка.
Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.
Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.
1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.
Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса". По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.