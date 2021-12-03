Нардеп Федина: Законопроектом №5600 власти набивают карманы себе и своим олигархам, обдирая население

"Вы называете законопроект №5600 ресурсным. Однако на самом деле такое впечатление, что ресурс вы пытаетесь заполучить в свои собственные карманы и для своих олигархов, которым вы служите. Потому что сегодня вы лишаете людей элементарных средств к существованию, – подчеркнула нардеп. – Когда человек выращивает что-то на земле в своем селе и пытается это продать на базаре, значит, у человека нет другого средства к существованию и он сегодня выживает вопреки государству. А государство сегодня будет максимально облагать людей, работающих на своей земле, налогами".

Политик добавила, что принятием законопроекта №5600 власти нарушили все нормы элементарной морали и налогового кодекса, где предполагается, что такие изменения не могут приниматься менее чем за полгода до начала следующего бюджетного года.

"Но, как я говорила несколько дней назад, и [президенту Владимиру] Зеленскому, и власти глубоко наплевать на людей. И за это вы получите благодарность", – заявила Федина.