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Нардеп Федина: Законопроектом №5600 власти набивают карманы себе и своим олигархам, обдирая население

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София Федина власти: Сегодня вы лишаете людей элементарных средств к существованию
София Федина – власти: Сегодня вы лишаете людей элементарных средств к существованию
Фото: fakty.ua

Законопроект №5600, принятый во втором чтении Верховной Радой, направлен исключительно на то, чтобы власть получила средства "себе и своим олигархам", в то время как население будет поставлено на грань выживания, заявила с парламентской трибуны народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина. Трансляцию вел телеканал "Рада".

"Вы называете законопроект №5600 ресурсным. Однако на самом деле такое впечатление, что ресурс вы пытаетесь заполучить в свои собственные карманы и для своих олигархов, которым вы служите. Потому что сегодня вы лишаете людей элементарных средств к существованию, – подчеркнула нардеп. – Когда человек выращивает что-то на земле в своем селе и пытается это продать на базаре, значит, у человека нет другого средства к существованию и он сегодня выживает вопреки государству. А государство сегодня будет максимально облагать людей, работающих на своей земле, налогами".

Политик добавила, что принятием законопроекта №5600 власти нарушили все нормы элементарной морали и налогового кодекса, где предполагается, что такие изменения не могут приниматься менее чем за полгода до начала следующего бюджетного года.

"Но, как я говорила несколько дней назад, и [президенту Владимиру] Зеленскому, и власти  глубоко наплевать на людей. И за это вы получите благодарность", – заявила Федина.

Контекст:

Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабмин.

Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине говорили, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

Рассмотрение проекта во втором чтении неоднократно переносилось. Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял это консультациями, которые "касались самых болезненных вопросов для крупного бизнеса". По его словам, ресурсы законопроекта №5600 отображены в проекте госбюджета на 2022 год.

Теги: налоги, коррупция, госбюджет, правительство, законопроект, олигархи, финансы, София Федина, нардеп
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