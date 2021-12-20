Богдан заявил, что Тищенко употребляет вещества, "далекие от гордого названия "алкоголь"

Богдан: Я думаю, Колю Тищенко (на фото) мы можем поменять и закрыть наш суверенный долг Фото: sluga-narodu.com

"Мой любимый Коля Тищенко заклеймил позором [меня]. Потому что пить [вино] Sauvignon Blanc – это просто плюнуть в лицо обществу. Просто плюнуть. [...] Коля Тищенко... У него химия мозгов уже настолько изменилась под влиянием всяких веществ", – сказал Богдан.

Влащенко переспросила: "Что он употребляет? Кокаин? Что любит употреблять Тищенко?"

Богдан сказал, что речь идет о веществах, "далеких от гордого названия "алкоголь".

"Его мозги представляют огромную ценность. Я думаю, Колю Тищенко мы можем поменять и закрыть наш суверенный долг, потому что этот человек – наследие всей науки. Как человек может жить с тем, что у него там внутри?! Это будет прекрасный премьер-министр. Владимир Александрович сделает достойный выбор. Он очень любит Владимира Александровича, он так его любит, что готов языком бровь поправить", – добавил он.

Про вино Тищенко упоминал, комментируя интервью Богдана основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, сообщал "5 канал".

"Он вино пил, как обычно? Да, все понятно. Господин Богдан очень любит Sauvignon Blanc", – заявлял нардеп.

Богдан в интервью Гордону говорил, что Тищенко остается ключевой фигурой в окружении президента Украины Владимира Зеленского. "Когда Зеленскому говорят: "Слушай, ну это же нельзя. Он по твоему имиджу… Это же ужасно". Говорит: "Это единственный человек, который меня защищает", – рассказывал экс-глава ОП.