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Богдан заявил, что Тищенко употребляет вещества, "далекие от гордого названия "алкоголь"

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Богдан: Я думаю, Колю Тищенко (на фото) мы можем поменять и закрыть наш суверенный долг
Богдан: Я думаю, Колю Тищенко (на фото) мы можем поменять и закрыть наш суверенный долг
Фото: sluga-narodu.com

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью журналистке Наташе Влащенко, которое 20 декабря вышло на ее YouTube-канале Власть vs Влащенко, заявил, что заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко употребляет вещества, влияющие на деятельность мозга.

"Мой любимый Коля Тищенко заклеймил позором [меня]. Потому что пить [вино] Sauvignon Blanc – это просто плюнуть в лицо обществу. Просто плюнуть. [...] Коля Тищенко... У него химия мозгов уже настолько изменилась под влиянием всяких веществ", – сказал Богдан. 

Влащенко переспросила: "Что он употребляет? Кокаин? Что любит употреблять Тищенко?"

Богдан сказал, что речь идет о веществах, "далеких от гордого названия "алкоголь". 

"Его мозги представляют огромную ценность. Я думаю, Колю Тищенко мы можем поменять и закрыть наш суверенный долг, потому что этот человек – наследие всей науки. Как человек может жить с тем, что у него там внутри?! Это будет прекрасный премьер-министр. Владимир Александрович сделает достойный выбор. Он очень любит Владимира Александровича, он так его любит, что готов языком бровь поправить", – добавил он. 

Про вино Тищенко упоминал, комментируя интервью Богдана основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, сообщал "5 канал"

"Он вино пил, как обычно? Да, все понятно. Господин Богдан очень любит Sauvignon Blanc", – заявлял нардеп. 

Богдан в интервью Гордону говорил, что Тищенко остается ключевой фигурой в окружении президента Украины Владимира Зеленского. "Когда Зеленскому говорят: "Слушай, ну это же нельзя. Он по твоему имиджу… Это же ужасно". Говорит: "Это единственный человек, который меня защищает", – рассказывал экс-глава ОП. 

Контекст:

Тищенко родился в Киеве, он является основателем и владельцем столичной сети ресторанов "Наша карта", был судьей кулинарного шоу "МастерШеф", ведущим программы "Ревизор". Избран в народные депутаты в киевском округе №219 от партии "Слуга народа". В 2021 году он называл себя "бультерьером президента"

За время каденции народного депутата Тищенко попал в несколько скандалов. В сентябре 2019 года нардеп отказался называть журналистке имя министра здравоохранения. "А кто вы такая, чтобы меня проверять? Ну кто вы? Мой отец? Или жена? Кто вы, чтобы проверять?" – сказал Тищенко. В октябре депутат сравнил Украину с насосом, объясняя суть "формулы Штайнмайера".

В апреле 2020-го Тищенко оговорился и назвал "праздником" День памяти Чернобыльской трагедии 26 апреля.

В мае 2021 года Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения жены в разгар карантина. После этого скандала, по словам самого нардепа, Зеленский сказал ему: "Работай, Коля. Лучше всех работай". Фракция тогда вынесла выговор Тищенко. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: наркотики, кокаин, Николай Тищенко, Слуга народа, Андрей Богдан
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