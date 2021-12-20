"Жопой не торговали, предприятия не раздавали". Богдан ответил на вопрос о досрочных выборах в Верховную Раду

"А с какой целью нужно переизбрание Верховной Рады? Что это поменяет? У нас катастрофа приближается. Если будет теплая зима – она наступит чуть позднее, будет холодная зима – она настанет в феврале. Что поменяет трехмесячный загон на выборы? Что он сделает?" – заявил Богдан.
Он подчеркнул, что у страны "нет этих трех месяцев", а также добавил, что когда сам возглавлял Офис президента, те же народные депутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа" исправно голосовали.
"Парламент – это люди. Ты им даешь какую-то установку, идею: "Ребята, мы делаем вот это, правила такие". Я же собирал 226 [нардепов] в "Слуге народа" без групп. Жопой не торговали, предприятия не раздавали, голосов на все хватало, и реформы делали", – сказал Богдан.
Он добавил, что когда он был главой Офиса президента, решения в парламенте принимались быстро и без поиска дополнительных голосов.
"Был сумасшедший "зеленый принтер", турборежим. Кто помнит эти слова? Да, то этим не нравилось, этим – то не нравилось, но все были при деле", – подытожил Богдан.
"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону
Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованным 20 декабря, больше половины украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер. Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.
За прошедшие 2,5 года часть нардепов "Слуги народа" покинула состав монобольшинства, некоторых исключили. По мнению вышедшего из фракции нардепа Романа Сохи, монобольшинство могут покинуть еще более 10 мажоритарщиков.
Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.
В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.