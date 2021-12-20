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"Жопой не торговали, предприятия не раздавали". Богдан ответил на вопрос о досрочных выборах в Верховную Раду

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Богдан: У нас катастрофа приближается. Что поменяет трехмесячный загон на выборы?
Богдан: У нас катастрофа приближается. Что поменяет трехмесячный загон на выборы?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что досрочные выборы в Верховную Раду ничего не решат. По его словам, переизбрание нардепов не поможет стране избежать энергетической катастрофы, которая, убежден Богдан, наступит в ближайшее время.

"А с какой целью нужно переизбрание Верховной Рады? Что это поменяет? У нас катастрофа приближается. Если будет теплая зима – она наступит чуть позднее, будет холодная зима – она настанет в феврале. Что поменяет трехмесячный загон на выборы? Что он сделает?" – заявил Богдан.

Он подчеркнул, что у страны "нет этих трех месяцев", а также добавил, что когда сам возглавлял Офис президента, те же народные депутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа" исправно голосовали.

"Парламент – это люди. Ты им даешь какую-то установку, идею: "Ребята, мы делаем вот это, правила такие". Я же собирал 226 [нардепов] в "Слуге народа" без групп. Жопой не торговали, предприятия не раздавали, голосов на все хватало, и реформы делали", – сказал Богдан.

Он добавил, что когда он был главой Офиса президента, решения в парламенте принимались быстро и без поиска дополнительных голосов.

"Был сумасшедший "зеленый принтер", турборежим. Кто помнит эти слова? Да, то этим не нравилось, этим – то не нравилось, но все были при деле", – подытожил Богдан.

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованным 20 декабря, больше половины украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер. Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

За прошедшие 2,5 года часть нардепов "Слуги народа" покинула состав монобольшинстванекоторых исключили. По мнению вышедшего из фракции нардепа Романа Сохи, монобольшинство могут покинуть еще более 10 мажоритарщиков.

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Теги: Верховная Рада, выборы, депутаты, народные депутаты, парламент, досрочные выборы, Андрей Богдан, нардеп
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