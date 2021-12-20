"Жопой не торговали, предприятия не раздавали". Богдан ответил на вопрос о досрочных выборах в Верховную Раду

Богдан: У нас катастрофа приближается. Что поменяет трехмесячный загон на выборы? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"А с какой целью нужно переизбрание Верховной Рады? Что это поменяет? У нас катастрофа приближается. Если будет теплая зима – она наступит чуть позднее, будет холодная зима – она настанет в феврале. Что поменяет трехмесячный загон на выборы? Что он сделает?" – заявил Богдан.

Он подчеркнул, что у страны "нет этих трех месяцев", а также добавил, что когда сам возглавлял Офис президента, те же народные депутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа" исправно голосовали.

"Парламент – это люди. Ты им даешь какую-то установку, идею: "Ребята, мы делаем вот это, правила такие". Я же собирал 226 [нардепов] в "Слуге народа" без групп. Жопой не торговали, предприятия не раздавали, голосов на все хватало, и реформы делали", – сказал Богдан.

Он добавил, что когда он был главой Офиса президента, решения в парламенте принимались быстро и без поиска дополнительных голосов.

"Был сумасшедший "зеленый принтер", турборежим. Кто помнит эти слова? Да, то этим не нравилось, этим – то не нравилось, но все были при деле", – подытожил Богдан.

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

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