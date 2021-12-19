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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Богдан: Даже в сегодняшнем Кабмине есть люди, перед которыми я снимаю шляпу, – молодцы. Но те, кто ушли, спасли себе имидж. Сейчас это "братская могила"

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Богдан считает, что украинское правительство сейчас "это уже какая-то братская могила"
Богдан считает, что украинское правительство сейчас – "это уже какая-то братская могила"
Фото: depositphotos.com

Среди членов Кабинета Министров Украины, которые ушли в отставку за последние два года, много ярких лиц.

Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, отвечая на вопрос о том, есть ли такие, чей уход он считает утраченным для Украины шансом.

"Там очень много ярких персонажей. Не нравится [экс-глава правительства Алексей] Гончарук, но он очень хороший парень: честный, умный, открытый, со светлыми идеями. [Бывший генеральный прокурор] Руслан Рябошапка, много министров. Много министров, с которыми я не работал, которые пришли после меня. Сейчас перечислять… В сегодняшнем Кабмине есть люди, которые – на удивление (я снимаю шляпу) – молодцы. Но те, что ушли, – они спасли себе какой-то имидж. Будущее спасли, да. А те, кто сейчас возле них, – это уже какая-то "братская могила", – сказал Богдан.

Он также сказал, что считает свою отставку, увольнение Рябошапки и отставку правительства Гончарука на 50% заслугой бизнесмена Игоря Коломойского.

"Меня уволили 11 февраля [2020 года], а Кабмин – 5-го, 6-го или 9 марта. 9 марта. Это Игорь Валерьевич – он мотал ему [президенту Украины Владимиру Зеленскому] нервы, делал истерики. И была договоренность, что "хорошо, давай всех уволим и назначим новых", – сказал Богдан.

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Менее чем через месяц после отставки Богдана, 4 марте 2020 года Верховная Рада отправила в отставку Гончарука и его правительство, а на следующий день приняла постановление о недоверии Рябошапке, после чего тот был уволен.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Кабинет Министров, отставка, увольнение, Руслан Рябошапка, Андрей Богдан, Алексей Гончарук, назначение, Кабмин
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