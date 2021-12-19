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Богдан: Они херней занимаются. Бабки дерут. Коррупция везде. При Порошенко и Януковиче такого не было

 
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Богдан: Никогда такого не было, как сейчас. Это какая-то вакханалия
Богдан: Никогда такого не было, как сейчас. Это какая-то вакханалия
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что команда президента Владимира Зеленского "занимается херней".

На вопрос журналиста, в чем суть конфликта Богдана с нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком, Богдан сказал: "Мы шли государство строить, мы шли Родину спасать. А они занимаются херней. Бабки берут и вот эти аплодисменты".

"Ну что, ты не видишь, что коррупция везде? При [пятом президенте Украины Петре] Порошенко такого не было, при [беглом президенте Викторе] Януковиче такого не было. Никогда такого не было, как сейчас. Это какая-то вакханалия. Это не коррупция – это вымогательство. Это не "вот тебе, там, спасибо, помоги мне" – это "иди сюда, ты мне должен, потому что я начальник", – отметил экс-глава ОПУ.

Он уточнил, что говорит не конкретно про Ермака, а про систему координат.

"Рыба гниет с головы. Не может быть в государстве система координат, когда царь хороший – два царя хороших, – а кругом все… Значит, вы такие правила установили – и оно [государство] так работает, так живет", – уточнил Богдан.

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордон

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виктор Янукович, Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, Украина, коррупция, Владимир Зеленский, вымогательство, Андрей Богдан, Андрей Ермак
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