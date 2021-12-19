Богдан: Они херней занимаются. Бабки дерут. Коррупция везде. При Порошенко и Януковиче такого не было

Богдан: Никогда такого не было, как сейчас. Это какая-то вакханалия Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

На вопрос журналиста, в чем суть конфликта Богдана с нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком, Богдан сказал: "Мы шли государство строить, мы шли Родину спасать. А они занимаются херней. Бабки берут и вот эти аплодисменты".

"Ну что, ты не видишь, что коррупция везде? При [пятом президенте Украины Петре] Порошенко такого не было, при [беглом президенте Викторе] Януковиче такого не было. Никогда такого не было, как сейчас. Это какая-то вакханалия. Это не коррупция – это вымогательство. Это не "вот тебе, там, спасибо, помоги мне" – это "иди сюда, ты мне должен, потому что я начальник", – отметил экс-глава ОПУ.

Он уточнил, что говорит не конкретно про Ермака, а про систему координат.

"Рыба гниет с головы. Не может быть в государстве система координат, когда царь хороший – два царя хороших, – а кругом все… Значит, вы такие правила установили – и оно [государство] так работает, так живет", – уточнил Богдан.

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордон

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