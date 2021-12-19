Богдан о конфликте Зеленского и Ахметова: У Владимира Александровича есть гениальный способ решать все проблемы – назначать виновного

Гордон поинтересовался у Богдана причиной конфликта между Зеленским и Ахметовым.

"Потому что вторая стадия, чего не могут понять ни международное сообщество, ни наши чиновники, ни общество в целом, ни международное сообщество, – у Владимира Александровича есть гениальный способ решать все проблемы – назначать виновного. И вообще пофиг, что этот человек может не знать, не понимать, не иметь никакого отношения, делать, наоборот, хорошие вещи", – ответил он.

Богдан заявил, что, по мнению Зеленского, "если есть проблема, надо назначить виновного и или уволить, или наказать, или как-то истерику закатать".

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

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Контекст:

Ахметов – самый богатый гражданин Украины. Журнал "Forbes Украина" оценивает его состояние в $7,6 млрд.

11 ноября "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархах. По данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.

Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул Ахметов.

24 ноября конфликт между командой президента и Ахметовым обострился. Нардепы от пропрезидентской силы "Слуга народа" заявили о решении бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24", которые принадлежат бизнесмену. Парламентарии обвинили каналы в распространении фейков, манипуляций и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху". "Никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников", – сказано в заявлении.

В "Медиа Группе Украина", куда входят телеканалы "Украина" и "Украина 24", ответили, что журналисты этих СМИ соблюдают стандарты и принципы свободы слова. В медиагруппе отметили, что телеканалы не могут замалчивать важные темы, в том числе относительно спецоперации по задержанию вагнеровцев и офшоров президента.

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. "У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он. Зеленский назвал это "подставой Ахметова". "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.

Ахметов назвал обвинения Зеленского "сплошной ложью". Он пообещал и дальше "защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова". "И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – заявил бизнесмен.

29 ноября "Украинская правда" написала, что причиной конфликта между Зеленским и Ахметовым могли стать попытки окружения бизнесмена влиять на депутатов парламента и развалить монобольшинство "Слуги народа".