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Богдан: Напороли преступлений – несите уголовную ответственность. Любые санкции СНБО – преступление. Даже для каналов Медведчука

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Богдан: Ты видел, чтобы были американские санкции против граждан Америки? Нет
Богдан: Ты видел, чтобы были американские санкции против граждан Америки? Нет
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан считает незаконными санкции, которые Совет национальной безопасности выносит в отношении украинских граждан. Об этом он рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Богдан говорил о том, как давно президент Украины Владимир Зеленский знаком с нынешним главой ОП Андреем Ермаком. По данным Богдана, они друг друга знают 8–10 лет.

"Что они делали? Это их история. Пусть они своей историей и живут. Они себе живут и в нашей стране все хорошо – буду сам ходить на эти [выступления] и аплодировать. Но если в нашей стране все плохо, то, что там у них, уже не имеет значения. Значит, они оба несут ответственность за результат. Я за результат. Если нам всем хорошо, это их личное дело – кто они, что они и как обеспечивают этот результат. Но страна развивается, экономика растет, люди счастливы – видят свет в конце туннеля… А если все наоборот, то, ребята, тогда какая разница, что между вами? Вы должны нести ответственность. Если вы просто не справляетесь, значит, политическую. А если вы еще напороли преступлений, тогда и уголовную", – сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста о преступлениях Богдан сказал, что нарушения были точно.

"Тысячу процентов, миллион: любые санкции, вынесенные СНБО, – это преступление. Любые. Даже каналам [нардепа от ОПЗЖ Виктора] Медведчука. Тем более каналам Медведчука", – продолжил экс-глава ОП.

Богдан пояснил, что, согласно украинскому законодательству, "все, что государство может достать, покрыть на своей территории и даже на других территориях, преследуется Конституцией и видами ответственности, которые она утверждает".

сть уголовная ответственность, дисциплинарная, экономическая, трудовая, финансовая, административная и бла-бла-бла-бла. И дальше – каждый процессуальный кодекс, правила: что определяет суд, что определяет прокурор, что определяет следователь, какой конструкции и какие наказания мы можем иметь. У кого-то – штраф, кому-то – лишение прав, кому-то – лишение лицензии, кому-то – лишение свободы. Но бывают случаи, когда государство не может дотянуться до этих людей. Потому что они граждане другой страны, они сюда не приезжали, они там, издалека, ну какой-то условный террорист, и тогда государство [вводит санкции]. Оно себя защищает. Я не могу своей правоохранительной системой туда достать. Но я себя защищаю вот так", – рассказал юрист.

Он обратил внимание на то, что другие государства против своих граждан не вводят санкции.

"Ты видел, чтобы были американские санкции против граждан Америки? Нет. А европейские санкции против граждан Европы или российские против граждан России? А у нас есть. У нас ноу-хау такое. Не нравятся тебе телеканалы Медведчука – законом прописана процедура. Есть специальный орган, он лишает лицензии. Для того чтобы лишить лицензии, нужны доказанные факты нарушения чего-то", – сказал Богдан.

По его мнению, когда Верховная Рада восьмого созыва принимала закон о санкциях, была совершена ошибка.

"Тогда сделали ошибку. Украинских граждан, которые занимаются террористической деятельностью, туда, в закон, включили. Но это неконституционно. Мы хотели бороться с "ЛНР" и "ДНР". И для этого есть логика. Мы туда не можем дотянуться своей юрисдикцией, но мы можем [ввести] заградительные санкции, чтобы они сюда не лезли. Это неправильно. Но даже в этом исполнении должно быть решение суда в уголовном деле. [То есть] верховенство права. Иначе перестают существовать правила. Но коль ты уже на кого-то накладываешь без правил что-то, то ты должен быть готов, что к тебе тоже будут без правил что-то применять", – резюмировал Богдан.

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.

19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

11 мая обоим было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Козак находится в розыске.

8 октября Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

Медведчук находится под домашним арестом.

Кроме этих санкций, СНБО вводил ограничения против "воров в законе" и криминальных авторитетов, несколько пакетов санкций против контрабандистов, против украинских бизнесменов Павла Фукса, проживающего в Украине, и Дмитрия Фирташа, который в последние годы живет в Австрии. 

Заседания СНБО проводятся, как правило, по пятницам. После введения нескольких пакетов санкций Зеленский заявлял, что гордится работой этого органа, и называл дни, когда собирается СНБО, "черными пятницами".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виктор Медведчук, санкции, СНБО, Владимир Зеленский, Андрей Богдан
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