Богдан: Тищенко надо назначить премьер-министром

Богдан о Тищенко: Чувак руководит Закарпатской областью, гоняет каких-то таможенников, погранцов, всем чувак занимается. Кто это может потянуть? Скажи. Ну скажи: кто еще? Его надо куда-то, слушай… Премьер-министром назначить Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Об этом юрист, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По данным Богдана, Тищенко остается ключевой фигурой в окружении Зеленского.

"Когда Зеленскому говорят: "Слушай, ну это же нельзя. Он по твоему имиджу… Это же ужасно". Говорит: "Это единственный человек, который меня защищает", – рассказал Богдан.

Он отметил, что Тищенко – "звезда".

"Невозможно открыть Facebook или какой-то Instagram, просидеть 10 минут и не встретить Колю Тищенко", – сказал экс-глава ОП.

Гордон спросил, продолжает ли Богдан считать Тищенко "самым умным в Офисе президента". Тот ответил:

"Ну смотри. Чувак руководит Закарпатской областью, гоняет каких-то таможенников, погранцов, что-то возит оттуда, строит какие-то, занимается Киевом, занимается какими-то госпредприятиями Харьковской области, лесом, пилом – всем чувак занимается. Кто это может потянуть? Скажи. Ну скажи: кто еще? Его надо куда-то, слушай… Премьер-министром назначить. У них, там, конкурс премьер-министров. Они между собой борются: эти все кандидаты в премьер-министры".

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



