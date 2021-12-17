ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Богдан: Тищенко надо назначить премьер-министром

 
|
Богдан о Тищенко: Чувак руководит Закарпатской областью, гоняет каких-то таможенников, погранцов, всем чувак занимается. Кто это может потянуть? Скажи. Ну скажи: кто еще? Его надо куда-то, слушай&hellip; Премьер-министром назначить
Богдан о Тищенко: Чувак руководит Закарпатской областью, гоняет каких-то таможенников, погранцов, всем чувак занимается. Кто это может потянуть? Скажи. Ну скажи: кто еще? Его надо куда-то, слушай… Премьер-министром назначить
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президенту Украины Владимиру Зеленскому говорят, что действия нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко вредят имиджу главы государства, но тот считает, что Тищенко его "защищает".

Об этом юрист, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. 

По данным Богдана, Тищенко остается ключевой фигурой в окружении Зеленского. 

"Когда Зеленскому говорят: "Слушай, ну это же нельзя. Он по твоему имиджу… Это же ужасно". Говорит: "Это единственный человек, который меня защищает", – рассказал Богдан. 

Он отметил, что Тищенко – "звезда". 

"Невозможно открыть Facebook или какой-то Instagram, просидеть 10 минут и не встретить Колю Тищенко", – сказал экс-глава ОП. 

Гордон спросил, продолжает ли Богдан считать Тищенко "самым умным в Офисе президента". Тот ответил:

"Ну смотри. Чувак руководит Закарпатской областью, гоняет каких-то таможенников, погранцов, что-то возит оттуда, строит какие-то, занимается Киевом, занимается какими-то госпредприятиями Харьковской области, лесом, пилом – всем чувак занимается. Кто это может потянуть? Скажи. Ну скажи: кто еще? Его надо куда-то, слушай… Премьер-министром назначить. У них, там, конкурс премьер-министров. Они между собой борются: эти все кандидаты в премьер-министры". 

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Тищенко родился в Киеве, он является основателем и владельцем столичной сети ресторанов "Наша карта", был судьей кулинарного шоу "МастерШеф", ведущим программы "Ревизор". Избран в народные депутаты в киевском округе №219 от партии "Слуга народа". В 2021 году он называл себя "бультерьером президента"

За время каденции народного депутата Тищенко попал в несколько скандалов. В сентябре 2019 года нардеп отказался называть журналистке имя министра здравоохранения. "А кто вы такая, чтобы меня проверять? Ну кто вы? Мой отец? Или жена? Кто вы, чтобы проверять?" – сказал Тищенко. В октябре депутат сравнил Украину с насосом, объясняя суть "формулы Штайнмайера".

В апреле 2020-го Тищенко оговорился и назвал "праздником" День памяти Чернобыльской трагедии 26 апреля.

В мае 2021 года Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения жены в разгар карантина. После этого скандала, по словам самого нардепа, Зеленский сказал ему: "Работай, Коля. Лучше всех работай". Фракция тогда вынесла выговор Тищенко. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Закарпатская область, премьеры, Николай Тищенко, премьер-министр, Андрей Богдан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Прическу пора бы поменять", "Летучая мышь". В сети обсуждают вечерний образ 39-летней Подольской
"Прическу пора бы поменять", "Летучая мышь". В сети обсуждают вечерний образ 39-летней Подольской
Звезду "Секса в большом городе", 67-летнего Криса Нота обвинили в изнасилованиях
Звезду "Секса в большом городе", 67-летнего Криса Нота обвинили в изнасилованиях
"Эксперименты продолжаются". Loboda подстриглась и снялась без бюстгальтера
"Эксперименты продолжаются". Loboda подстриглась и снялась без бюстгальтера
"Смотрятся, как брат и сестричка". Тина Кароль показала повзрослевшего сына
"Смотрятся, как брат и сестричка". Тина Кароль показала повзрослевшего сына
"Столько "скорых" мы в жизни не вызывали". Асмус призналась, что была месяц в больнице
"Столько "скорых" мы в жизни не вызывали". Асмус призналась, что была месяц в больнице
  "Отдаст последнее ради друга". Бацман рассказала, чем ее "подкупил" Гордон
  "Отдаст последнее ради друга". Бацман рассказала, чем ее "подкупил" Гордон
"Константин, извините". Брежневу сняли в объятиях известного шоумена
"Константин, извините". Брежневу сняли в объятиях известного шоумена
"Тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа". 48-летний Данилко умилил поклонников детским снимком
"Тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа". 48-летний Данилко умилил поклонников детским снимком
"Отвал башки", "Божечки, какое фото", "Ракета, бомба, петарда". Блогер Пустовит обнажила на фото лобок
"Отвал башки", "Божечки, какое фото", "Ракета, бомба, петарда". Блогер Пустовит обнажила на фото лобок
"Красивый вареник", "Талия – огонь". Полякова в кремовом боди восхитила стройной фигурой
"Красивый вареник", "Талия – огонь". Полякова в кремовом боди восхитила стройной фигурой
  "Они познакомились на практике после университета". Бацман рассказала о своих родителях
  "Они познакомились на практике после университета". Бацман рассказала о своих родителях
"Выглядишь невероятно", "Вкусняшка". 56-летняя Херли крупным планом показала грудь
"Выглядишь невероятно", "Вкусняшка". 56-летняя Херли крупным планом показала грудь
"Без комментариев". Как 72-летний Леонтьев выглядит в своем и чужом Instagram
"Без комментариев". Как 72-летний Леонтьев выглядит в своем и чужом Instagram
"Какие мышцы", "Вау". Антонина Паперная максимально обнажила ногу в разрезе платья
"Какие мышцы", "Вау". Антонина Паперная максимально обнажила ногу в разрезе платья
  "Это золотая середина". Бацман рассказала, как разница с Гордоном в 17 лет влияет на их отношения
  "Это золотая середина". Бацман рассказала, как разница с Гордоном в 17 лет влияет на их отношения
"Шикарная женщина", "Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" показала пышную грудь в декольте летнего платья
"Шикарная женщина", "Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" показала пышную грудь в декольте летнего платья
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (217425)
2
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (206713)
3
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (63173)
4
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (51423)
5
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена (48922)
6
"Натуральные – самые лучшие". Рианна засветила соски (40574)
7
"Пошлость неописуемая". Волочкова раздвинула ноги перед мужчиной (36098)
8
"Нет трусиков", "Я очень сильно вoзбудился". Ани Лорак шокировала сеть новыми снимками без нижнего белья (32987)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS