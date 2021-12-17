Богдан: Тищенко надо назначить премьер-министром

Об этом юрист, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
По данным Богдана, Тищенко остается ключевой фигурой в окружении Зеленского.
"Когда Зеленскому говорят: "Слушай, ну это же нельзя. Он по твоему имиджу… Это же ужасно". Говорит: "Это единственный человек, который меня защищает", – рассказал Богдан.
Он отметил, что Тищенко – "звезда".
"Невозможно открыть Facebook или какой-то Instagram, просидеть 10 минут и не встретить Колю Тищенко", – сказал экс-глава ОП.
Гордон спросил, продолжает ли Богдан считать Тищенко "самым умным в Офисе президента". Тот ответил:
"Ну смотри. Чувак руководит Закарпатской областью, гоняет каких-то таможенников, погранцов, что-то возит оттуда, строит какие-то, занимается Киевом, занимается какими-то госпредприятиями Харьковской области, лесом, пилом – всем чувак занимается. Кто это может потянуть? Скажи. Ну скажи: кто еще? Его надо куда-то, слушай… Премьер-министром назначить. У них, там, конкурс премьер-министров. Они между собой борются: эти все кандидаты в премьер-министры".
"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону
Тищенко родился в Киеве, он является основателем и владельцем столичной сети ресторанов "Наша карта", был судьей кулинарного шоу "МастерШеф", ведущим программы "Ревизор". Избран в народные депутаты в киевском округе №219 от партии "Слуга народа". В 2021 году он называл себя "бультерьером президента".
За время каденции народного депутата Тищенко попал в несколько скандалов. В сентябре 2019 года нардеп отказался называть журналистке имя министра здравоохранения. "А кто вы такая, чтобы меня проверять? Ну кто вы? Мой отец? Или жена? Кто вы, чтобы проверять?" – сказал Тищенко. В октябре депутат сравнил Украину с насосом, объясняя суть "формулы Штайнмайера".
В апреле 2020-го Тищенко оговорился и назвал "праздником" День памяти Чернобыльской трагедии 26 апреля.
В мае 2021 года Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения жены в разгар карантина. После этого скандала, по словам самого нардепа, Зеленский сказал ему: "Работай, Коля. Лучше всех работай". Фракция тогда вынесла выговор Тищенко.