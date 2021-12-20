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"Слуга народа" – лидер парламентского рейтинга. На втором месте "Европейская солидарность" – опрос

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В Верховную Раду проходят шесть партий
В Верховную Раду проходят шесть партий
Фото: depositphotos.com

Партия "Слуга народа" – лидер парламентского рейтинга. Об этом свидетельствуют опубликованные 20 декабря результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

На выборах в Верховную Раду "Слугу народа" поддержали бы 17,6% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Второе место занимает "Европейская солидарность". За нее собираются проголосовать 16% опрошенных.

"Батьківщина" (14%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" набирают 13,7% и 13,6% соответственно.

В парламент также проходят "Разумная политика" (6,5%) и "Сила и честь" (5,5%).

Остальные партии не преодолевают проходной барьер.

В частности, у "Украинской стратегии Гройсмана" – 4,6%, у партии "Наши" – 4,4%. Представленный сейчас в парламенте "Голос" набирает 1,6% голосов.

Опрос проводился 9–17 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2025 респондентов методом интервью "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,5) не превышает: 3,3% – для показателей, близких к 50%; 2,9% – для показателей, близких к 25%; 2,2% – для показателей, близких к 12%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

Теги: Украина, рейтинг, ВО Батьківщина, соцопрос, КМИС, Слуга народа, Сила и честь, Европейская солидарность, Патриоты – За жизнь, Разумная политика
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