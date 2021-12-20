"Слуга народа" – лидер парламентского рейтинга. На втором месте "Европейская солидарность" – опрос

На выборах в Верховную Раду "Слугу народа" поддержали бы 17,6% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Второе место занимает "Европейская солидарность". За нее собираются проголосовать 16% опрошенных.

"Батьківщина" (14%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" набирают 13,7% и 13,6% соответственно.

В парламент также проходят "Разумная политика" (6,5%) и "Сила и честь" (5,5%).

Остальные партии не преодолевают проходной барьер.

В частности, у "Украинской стратегии Гройсмана" – 4,6%, у партии "Наши" – 4,4%. Представленный сейчас в парламенте "Голос" набирает 1,6% голосов.

Опрос проводился 9–17 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2025 респондентов методом интервью "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,5) не превышает: 3,3% – для показателей, близких к 50%; 2,9% – для показателей, близких к 25%; 2,2% – для показателей, близких к 12%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.