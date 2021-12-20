Арахамия заявил, что за выход из фракции "Слуга народа" предлагают до 1$ млн

Арахамия: "Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним добрым словом". В данном случае "пистолетом" являются большие деньги Фото: sluga-narodu.com

На вопрос, есть ли у него информация, что некоторые богатые люди пытаются подкупить депутатов фракции, Арахамия ответил: "Есть, конечно. Суммы – от $500 тыс. до 1$ млн за то, чтобы выйти из фракции и к кому-то в будущем присоединиться. У нас в IX созыве Верховной Рады появилась первая тушка. [Нардеп-мажоритарщик] Роман Соха вышел из фракции".

По мнению Арахамии, объяснения Сохи, почему он покинул фракцию – "красивая легенда".

"Два с половиной года был согласен с курсом партии, а потом вдруг он его не устроил. Как говорится, "добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом". В данном случае "пистолетом" являются большие деньги", – заявил политик.

Он подчеркнул, что избиратели понимают, что происходит, и на тех, кто выходит из фракции, "сразу – штамп "предатель". По словам политика, люди в Запорожье на округе Сохи собрали уже больше 10 тыс. подписей – инициируют процесс отзыва.

Арахамия ранее уже обвинял Соху в том, что тот покинул фракцию за деньги. Глава фракции объяснил выход нардепов из "Слуги народа" желанием оппонентов развалить монобольшинство и намекал на то, что финансирует это миллиардер Ринат Ахметов. Соха обещал подать на Арахамию в суд за его слова.