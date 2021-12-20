Арахамия заявил, что за выход из фракции "Слуга народа" предлагают до 1$ млн

На вопрос, есть ли у него информация, что некоторые богатые люди пытаются подкупить депутатов фракции, Арахамия ответил: "Есть, конечно. Суммы – от $500 тыс. до 1$ млн за то, чтобы выйти из фракции и к кому-то в будущем присоединиться. У нас в IX созыве Верховной Рады появилась первая тушка. [Нардеп-мажоритарщик] Роман Соха вышел из фракции".
По мнению Арахамии, объяснения Сохи, почему он покинул фракцию – "красивая легенда".
"Два с половиной года был согласен с курсом партии, а потом вдруг он его не устроил. Как говорится, "добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом". В данном случае "пистолетом" являются большие деньги", – заявил политик.
Он подчеркнул, что избиратели понимают, что происходит, и на тех, кто выходит из фракции, "сразу – штамп "предатель". По словам политика, люди в Запорожье на округе Сохи собрали уже больше 10 тыс. подписей – инициируют процесс отзыва.
Арахамия ранее уже обвинял Соху в том, что тот покинул фракцию за деньги. Глава фракции объяснил выход нардепов из "Слуги народа" желанием оппонентов развалить монобольшинство и намекал на то, что финансирует это миллиардер Ринат Ахметов. Соха обещал подать на Арахамию в суд за его слова.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер. Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.
За прошедшие 2,5 года часть нардепов покинула состав монобольшинства, некоторых исключили. По мнению Сохи, монобольшинство могут покинуть еще более 10 мажоритарщиков.
"Украинская правда" писала, что, хотя формально монобольшинство существует, фактическое его существование после создания объединения экс-спикера Дмитрия Разумкова "Разумная политика" "оказалось под вопросом. Из-за этого фракции "Слуга народа" для голосования по важным законопроектам необходимо постоянно согласовывать позиции с группами "Довіра" и "За майбутнє".
Издание отмечало, что из-за конфликта президента Владимира Зеленского с миллиардером Ринатом Ахметовым работа его фракции с этими группами может очень усложниться.
В то же время Арахамия считает крайне маловероятным распад монокоалиции и еще менее возможными – менее 1% вероятности – досрочные перевыборы парламента.